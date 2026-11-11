İzmir'deki fabrikada patlamada 18 kişi hayatını kaybetti: HABAŞ'ta bu ilk değilmiş! İşçilerin hikayeleri yürekleri burktu: 'İş çok ağır, ben yapamıyorum'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İzmir Aliağa’da HABAŞ Demir Çelik fabrikasında patlama meydana gelmiş, 18 kişinin hayatını kaybetti 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 başmüfettiş ve 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanırken geriye acı hikayeler kaldı...

FİRMANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSTANBUL'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, Kartal’da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Rüştü Başaran’ın soruşturmanın yürütüldüğü İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Haberin Devamı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından yaşanan yangında hayatını kaybeden 17 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin, Ceylan Bıyıklı, Recep Fedai, Ferhat Maraşlı, Fatih Işık, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Abdülkadir Kınacı, Özcan Efe, İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Ersin Oğuz ve Serkan Kurt olduğu bildirildi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmaçoğlu ile Hüsnü Ersoy adlı kuzenler gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Demir Çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden evli İlker Sığırtmaçoğlu (31) ile evli ve ikiz kız çocukları babası Hüsnü Ersoy (38) için Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi Bozköy Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Haberin Devamı

Kuzen oldukları öğrenilen Sığırtmaçoğlu ve Ersoy’un cenazeleri, Bozköy Mezarlığı’na defnedildi. Yakınları, Sığırtmaçoğlu ve Ersoy’un Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

Meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı'nın, 4 gün önce de patlamanın meydana geldiği fabrikada işbaşı yaptığı öğrenildi.

Bayram Kınacı (56), ağabeyi Abdülkadir Kınacı'nın bir pamuk fabrikasından emekli olduğunu belirtip, "Emekli olduktan sonra arada sırada bazı işlerde çalışıyordu. En son 4 gün önce demir çelik fabrikasında bu işe başlamıştı" dedi.

'İŞ ÇOK AĞIR, BEN YAPAMIYORUM, İŞİ BIRAKACAĞIM' DEMİŞ

İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Özcan Efe'nin cenazesi Manisa'da toprağa verildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Efe'nin (42) cenazesi, Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki Yusuf Sedat Altuntaş Camisi'ne getirildi. Efe'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Cenaze törenine katılan çocukluk arkadaşı Sami Akar, Efe'nin çok dürüst ve temiz bir insan olduğunu söyledi.

Akar, Efe'nin fabrikadaki iş şartlarının ağır olması nedeniyle zaman zaman yakındığını belirterek, "Paraya ihtiyacı olduğu için, maaşının piyasadaki şartlara göre biraz daha iyi olmasından kaynaklı orada çalışmayı tercih etti. 1 hafta önce ağabeyine 'İş çok ağır, ben yapamıyorum, işi bırakacağım' demiş. Biraz daha idare edip oradan gelecek tazminatla Menemen'de küçük bir ev almak istiyordu. Nasip olmadı, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

4 YIL ÖNCE FABRİKADA İŞE BAŞLAMIŞ

İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Sert'in cenazesi toprağa verildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Sert'in (42) cenazesi, evinin bulunduğu Menemen'in Kasımpaşa Mahallesi'ndeki Erginler Camisi'ne getirildi.

Haberin Devamı

Cenazeye katılan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Sert'in ailesine başsağlığı diledi.

Sert'in cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Türkelli Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Sert'in ailesi katıldı.

Sert'in 4 yıl önce patlamanın yaşandığı fabrikada çalışmaya başladığı ve biri 3 aylık, diğeri ise 14 yaşında iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

BU İKİNCİ PATLAMAYDI

Hayatını kaybedenler arasında, fabrikada 3 aydır makine mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Kadir Kaan Özçelik de yer aldı.

Haberin Devamı

Ağabeyinin ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan Şeval Özçelik (20), "Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Ağabeyimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı. Ancak çevresindeki insanlar, onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diyerek korkutmuş. Menemen Devlet Hastanesi'ne kontrole gitti ama yine de şikayetçi olamadı. Aradan bir hafta geçtikten sonra çalışmak için tekrar iş yerine gitti. Kendisiyle uğraşacaklarını ve tehdit edileceğini söylediler. Ağabeyimin canına kastettiler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım" diye konuştu.