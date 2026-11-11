İzmir'deki fabrikada patlama: Can kaybı 18'e yükseldi | İşçilere son veda: Faciada çok acı 3 saat detayı

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Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında önceki gün saat 12.00 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın ekipler tarafından söndürüldü. İlk belirlemelere göre sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu patlama gerçekleşti.

Hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanırken geriye acı hikayeler kaldı...

CAN KAYBI 18'E YÜKSELDİ

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Patlamanın ardından önce Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan, ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Abdullah Kılınç, yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu. Yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı ve 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi. Olayda kusurlarının bulunduğu değerlendirilen şirket yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü- işveren vekili, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada kayıp olduğu belirtilen işçinin Barış Güney olduğu bildirildi. Patlamada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen DNA eşleştirme çalışmalarının tamamlandığı, ancak fabrikada çalışan Barış Güney ile eşleşen herhangi bir DNA örneğine rastlanmadığı öğrenildi. Güney'in enkaz altında olabileceği değerlendirilirken, arama kurtarma çalışmalarının bu doğrultuda aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

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Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere olay günü ilk kez işbaşı yapan Göksel Ünaldı'nın, göreve başladıktan yalnızca yaklaşık 3 saat sonra patlamada can vermesi yürekleri dağladı. Cenaze töreninde anne Nurten Ünaldı'nın evladının tabutuna sarılarak döktüğü gözyaşları ve ayakta durmakta güçlük çektiği anlar acıyı gözler önüne serdi.

Bozköy Mahallesi'nde yaşayan işçilerden Göksel Ünaldı'nın, olayın meydana geldiği gün fabrikada ilk kez çalışmaya başladığı öğrenildi. İşi yapmak üzere sahaya inen Ünaldı, yeni işine başladıktan yaklaşık 3 saat sonra meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.

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ANNE TABUTA SARILDI

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, acılı ailenin feryatları yürekleri dağladı. Annesi Nurten Ünaldı, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Yaşadığı derin acı nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken anne Ünaldı'yı yakınları teskin etmeye çalıştı. Bozköy Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine devlet protokolü, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, merhumun ailesi, sevenleri ve mahalle sakinleri yer aldı.

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Kılınan cenaze namazının ardından Göksel Ünaldı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

RECEP FEDAİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Recep Fedai'nin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toprağa verildi. İzmir'deki hastanede işlemleri tamamlanan Fedai'nin cenazesi, dün ailesine teslim edildi.

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Karacaören köyüne getirilen Fedai'nin cenazesi, muhtarlık önünde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazında Fedai'nin annesi, babası, kız kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü. Baba Mustafa Fedai, ayakta durmakta güçlük çekti.

Namaza Fedai'nin ailesi, Vali Naci Aktaş, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın ve vatandaşlar katıldı.

Fedai'nin akrabası olan köy muhtarı Ahmet Pişken, Recep Fedai'nin kimseye zararı dokunmayan çok iyi bir insan olduğunu söyledi.

Fedai'nin her yıl köye vişne hasadına geldiğini ifade eden Pişken, "Genç yaşlarında okudu. Askerlik sonrası burada evlendi. Bir tane de kız çocuğu vardı. Ardından İzmir'e yerleşti ve 17-18 yıldır orada yaşıyordu. Kendisi elektrikçiydi. Takdir Cenabıallah'ın tabii ki. Recep'de köyümüzün yiğit bir evladıydı. Temiz bir kardeşimizdi. Köyüne düşkündü. Düğün ve bayramlarda buraya gelirdi. Çok üzüntülüyüz. Herkeste kendi evladını yitirmiş gibi hüzün, acı ve burukluk var." diye konuştu.

Pişken, patlamanın yaşandığı demir çelik fabrikasında köylerinden 40-50 kişinin çalıştığını vurgulayarak, aynı patlamada yaralanan Nuri Emek'in de kendi köylerinden olduğunun, hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Fedai'nin dayısı Mustafa Gümüşay da İzmir'deki patlamada yeğenlerini kaybettikleri için acılarının büyük olduğunu dile getirdi.

Patlamanın yaşandığı fabrikada çok sayıda köylülerinin çalıştığına dikkati çeken Gümüşay, "Recep, köyde sevilen ve iyi bir çocuktu. Hiç kimseye bir zararı yoktu. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

FATİH IŞIK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İşçi Fatih Işık (44), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki demir çelik fabrikasında dün meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerden Fatih Işık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak, memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Gündoğdu Mahallesi Döndükadın Camisi’nde öğlende cenaze namazı kılındı.

Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ ve vatandaşlar katıldı. Evli ve 3 çocuk babası Fatih Işık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Yuva Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

KADİR KAAN ÖZÇELİK VE ERSİN OĞUZ'UN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Kadir Kaan Özçelik ve Ersin Oğuz'un cenazeleri toprağa verildi. Makine mühendisi Özçelik'in (25) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Menemen ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde Özçelik'in annesi Gülden, babası Nihat ve kardeşi Şevval Özçelik gözyaşı döktü. Törene Özçelik'in yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Yeni Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da katıldı.

Özçelik'in cenazesi, namazın ardından Ulukent Mezarlığı'nda defnedildi.

Ersin Oğuz'un cenazesi ise Kınık ilçesindeki Büyükoba Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

KUZENLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmaçoğlu ile Hüsnü Ersoy adlı kuzenler gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Demir Çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden evli İlker Sığırtmaçoğlu (31) ile evli ve ikiz kız çocukları babası Hüsnü Ersoy (38) için Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi Bozköy Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kuzen oldukları öğrenilen Sığırtmaçoğlu ve Ersoy’un cenazeleri, Bozköy Mezarlığı’na defnedildi. Yakınları, Sığırtmaçoğlu ve Ersoy’un Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

Meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı'nın, 4 gün önce de patlamanın meydana geldiği fabrikada işbaşı yaptığı öğrenildi.

Bayram Kınacı (56), ağabeyi Abdülkadir Kınacı'nın bir pamuk fabrikasından emekli olduğunu belirtip, "Emekli olduktan sonra arada sırada bazı işlerde çalışıyordu. En son 4 gün önce demir çelik fabrikasında bu işe başlamıştı" dedi.

'İŞ ÇOK AĞIR, BEN YAPAMIYORUM, İŞİ BIRAKACAĞIM' DEMİŞ

İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Özcan Efe'nin cenazesi Manisa'da toprağa verildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Efe'nin (42) cenazesi, Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki Yusuf Sedat Altuntaş Camisi'ne getirildi. Efe'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine katılan çocukluk arkadaşı Sami Akar, Efe'nin çok dürüst ve temiz bir insan olduğunu söyledi.

Akar, Efe'nin fabrikadaki iş şartlarının ağır olması nedeniyle zaman zaman yakındığını belirterek, "Paraya ihtiyacı olduğu için, maaşının piyasadaki şartlara göre biraz daha iyi olmasından kaynaklı orada çalışmayı tercih etti. 1 hafta önce ağabeyine 'İş çok ağır, ben yapamıyorum, işi bırakacağım' demiş. Biraz daha idare edip oradan gelecek tazminatla Menemen'de küçük bir ev almak istiyordu. Nasip olmadı, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

4 YIL ÖNCE FABRİKADA İŞE BAŞLAMIŞ

İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Sert'in cenazesi toprağa verildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Sert'in (42) cenazesi, evinin bulunduğu Menemen'in Kasımpaşa Mahallesi'ndeki Erginler Camisi'ne getirildi.

Cenazeye katılan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Sert'in ailesine başsağlığı diledi.

Sert'in cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Türkelli Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Sert'in ailesi katıldı.

Sert'in 4 yıl önce patlamanın yaşandığı fabrikada çalışmaya başladığı ve biri 3 aylık, diğeri ise 14 yaşında iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

MÜHENDİS TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Aliağa ilçesindeki patlamanın ardından yangının çıktığı HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşamını yitiren kişilerden makine mühendisi Kadir Kan Özçelik (25) için bugün öğle vakti Menemen'deki Egekent 2 Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kadir Kan Özçelik'in babası Nihat Özçelik, annesi Gülden Özçelik, kız kardeşi Şevval Özçelik, halasının oğlu Ömer Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Anne Gülden Özçelik ve kız kardeşi Şevval Özçelik, Kadir Kan Özçelik'in tabutuna sarıldı, öpüp okşadı. Özçelik'in cenazesi, kılınan namaz sonrası Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fabrikada 3 aydır makine mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Kadir Kaan Özçelik de yer aldı.

Ağabeyinin ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan Şeval Özçelik (20), "Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Ağabeyimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı. Ancak çevresindeki insanlar, onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diyerek korkutmuş. Menemen Devlet Hastanesi'ne kontrole gitti ama yine de şikayetçi olamadı. Aradan bir hafta geçtikten sonra çalışmak için tekrar iş yerine gitti. Kendisiyle uğraşacaklarını ve tehdit edileceğini söylediler. Ağabeyimin canına kastettiler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım" diye konuştu.