İzmir'deki eylemlerde 10 tutuklama

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasını protesto etmek amacıyla; Bornova, Konak, Bayraklı ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin bulunduğu kampüs alanlarında yasa dışı toplandıkları, dağılmaları yönünde yapılan uyarılara rağmen dağılmadıkları, içerisinde bulundukları grubu provoke edip, yüzlerini kapatarak güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı/sopalı saldırılarda bulunup, çöp konteynerlerini devirerek yolları kapattıkları ileri sürülen 65 göstericiden 51'i tutuklanma talebiyle; 14'ü ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 65 şüpheliden 10'u tutuklandı, 17'si serbest bırakıldı, 38'i de adli kontrol kararı ile salıverildi. (DHA)