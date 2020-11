İzmir'deki depremde Tsunami'nin vurduğu Sığacık'ta Osmanlı kalesi de hasar gördü

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından oluşan tsunami nedeniyle Sığacık Mahallesi'nde 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda tekne, ev ve iş yeri zarar gördü. Deniz suyunun 2 metre yükseldiği bölgede, Osmanlı döneminde 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yaptırılan Sığacık Kalesi de tsunamiden olumsuz etkilendi. Geçmişte bir deniz üssü olarak hizmet veren kalenin surlarındaki taşlar, yere döküldü. Kalenin Barbaros Kapısı adı verilen bölümündeki bir duvarda da yıkılma tehlikesi olduğu belirlendi. Duvarın çevresi önlem amacıyla güvenlik şeridiyle kapatıldı.



'HASARIMIZ ÇOK'



Sığacık Mahalle Muhtarı Yaşar Keleş, kalenin Osmanlı Devleti tarafından Ege Denizi'nde stratejik üstünlük sağlanması için inşa edildiğini söyledi. Kalenin tsunami nedeniyle büyük hasar gördüğünü ifade eden Muhtar Keleş, "Tsunami sonrası kaleyi su bastı. Yıkılan bölümler var. Hasarımız çok. Devletimiz her zaman yanımızda. Kalede restorasyon çalışması yapılması gerekiyor. Kalenin Barbaros Kapısı adı verilen bölümde bir duvarın yıkılma tehlikesi var. Kalenin bu hale gelmesi çok üzücü. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştık" dedi.



'SURLAR YIKILMAYA YÜZ TUTTU'



Mahallede restoran işleten Mahmut Türkoğlu, tsunami felaketini yaşadıklarını belirtip, "Tsunami hiç beklemediğimiz bir olaydı. Sular, deniz çekildikten 15 dakika sonra geldi. Su seviyesi 2 metre yükseldi. Bütün işletmeler harap oldu. Eşyalar kullanılamaz hale geldi. Depremin ardından oluşan tsunami, kalenin surlarına zarar verdi. Tamire ihtiyacı olan surlar yıkılmaya yüz tuttu. Bazı taşlar düştü. Kale sularının bir bölümünü kapattık. Her an yıkılabilir" diye konuştu.