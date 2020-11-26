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AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

İzmir'deki depremde enkazdan çıkartılan Mahir Tahirler hayatını kaybetti

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İzmir'deki depremde enkazdan çıkartılan Mahir Tahirler hayatını kaybetti
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 6 saat sonra yaralı olarak çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Mahir Tahirler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gündür yoğun bakımda olan Mahir Tahirler, yaşam mücadelesini kaybetti.  Tahirler'in birlikte yaşadığı annesi Nazmiye Doğrayan da depremde yaşamını yitirmişti.
Mahir Tahirler'in vefatıyla İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi.

Futbolcunun ağabeyi Tayfun Tahirler ise büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Yaşamak için çok mücadele verdi ama olmadı. Bu süreçte yanımızda olanlara teşekkür ederiz." dedi.

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