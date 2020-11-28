İzmir'deki depremde, babaanneleriyle ölen yavruları için çocuk parkı istedi

Arife Yücel (60), torunları Diren (3), Lena(4), Vera (6) ve Feda (10) ile birlikte yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kaldı. Depremden 3 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan Arife Yücel ve 4 torunu memleketleri Çorum’da toprağa verildi.



2 kızı ve 2 yeğeni ile kayınvalidesini kaybeden Emine Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanın çocuk parkı yapılması çağrısında bulundu. Yücel paylaşımında, “Bir deprem yavrularımı, umutlarımı, her şeyi benden alıp gitti. Fedam, Diren’im ve birçok yavrumuz Rıza Bey Apartmanı’nda yüreğimizi yaktı, şimdi oraya binalar yapılacakmış, dayanamıyorum orada binalar görmeye. Orası çocuklara park olmalı. Rızabey Parkı olsun, orada çocuk sesleri olsun” dedi.



Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Emine Yücel’in çağrısına destek verdi.