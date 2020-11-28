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Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)
Haber Giriş: 28.11.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

İzmir'deki depremde, babaanneleriyle ölen yavruları için çocuk parkı istedi

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İzmir'deki depremde, babaanneleriyle ölen yavruları için çocuk parkı istedi
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İZMİR’i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde 2 kızı ve 2 yeğeni ile kayınvalidesini kaybeden Emine Yücel, sevdiklerine mezar olan yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu yere çocuk parkı yapılmasını istedi.

Arife Yücel (60), torunları Diren (3), Lena(4), Vera (6) ve Feda (10) ile birlikte yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kaldı. Depremden 3 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan Arife Yücel ve 4 torunu memleketleri Çorum’da toprağa verildi.

2 kızı ve 2 yeğeni ile kayınvalidesini kaybeden Emine Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanın çocuk parkı yapılması çağrısında bulundu. Yücel paylaşımında, “Bir deprem yavrularımı, umutlarımı, her şeyi benden alıp gitti. Fedam, Diren’im ve birçok yavrumuz Rıza Bey Apartmanı’nda yüreğimizi yaktı, şimdi oraya binalar yapılacakmış, dayanamıyorum orada binalar görmeye. Orası çocuklara park olmalı. Rızabey Parkı olsun, orada çocuk sesleri olsun” dedi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Emine Yücel’in çağrısına destek verdi.

İzmirdeki depremde, babaanneleriyle ölen yavruları için çocuk parkı istedi

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