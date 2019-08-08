Ege Bölgesi'ndeki şiddetli deprem çevre illerde hissedildi.. Son depremler listesi

Son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Bu kez deprem haberi Ege Bölgesi'nin büyükşehirlerinden İzmir’den geldi. Çok şiddetli hissedilen deprem, çevre illerde de paniğe neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyadan bilgi paylaşımında bulunuyor. İşte, İzmir depreminin merkezi ve şiddeti.

İzmir'in Bergama, Menderes; Muğla'nın Menteşe, Marmaris; Çanakkale'nin Biga ve Balıkesir'in Susurluk ilçeleri, Gökova ve Kuşadası Körfezi'nde 25 sarsıntı kaydedildi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde önce saat 14.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika sonra aynı bölgede 6 büyüklüğünde deprem oldu..

Ana şok olduğu belirtilen 6 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonraki yaklaşık 5 saatte Bozkurt, Çardak, Honaz, Çivril, Çal, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde 89 artçı daha yaşandı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, Denizli’deki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, “Merkez üssü Denizli’nin Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, Isparta, Denizli, Afyon ve Burdur’da hissedilmiştir. Bu illerimizde toplam 27 vatandaşımız depremden etkilenmiştir. Yüksekten atlama ve panik sebebiyle hafif yaralanan 5 vatandaşımızın genel durumu iyidir.

Deprem bölgesinde etkilenen başka vatandaşımız olup olmadığını tespit etmek üzere görevlendirdiğimiz ekiplerimiz, 22 adet ambulans ile bölgeyi taramaktadır. Ayrıca Çardak Devlet Hastanemizin yanında çadır poliklinik kurmaktayız.

Hastanede herhangi bir hasar olmamakla birlikte tedbiren kurulan çadır poliklinik, yaklaşık 1 saat sonra vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

8 AĞUSTOS TARİHLİ DEPREMLER



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Ege Denizi’nde Seferihisar’ın 8, 17 kilometre açığı olarak saptadığı deprem saat 11.39’da meydana geldi. Yerin 18,47 kilometre derinliğinde olan deprem, Seferihasır’ın yanı sıra çevre ilçeler ve İzmir kent merkezinden de yoğun şekilde hissedildi. Paniğe neden olan sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, evlerinden ve iş yerlerinden sokağa çıktı.





SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.08.08 20:37:30 37.8428 29.6962 7.9 -.- 2.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 20:05:58 38.0878 26.9652 2.1 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 19:57:34 37.7902 29.7453 5.9 -.- 2.1 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 19:51:22 38.0398 26.9293 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 19:49:49 37.8393 29.6993 7.6 -.- 2.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 19:38:31 38.0308 26.9232 5.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 19:30:34 38.0790 26.9593 3.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 19:11:51 37.8492 29.7023 13.6 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 18:44:42 37.8038 29.7548 13.4 -.- 2.5 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 18:43:38 34.7892 23.2633 19.0 -.- 3.5 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2019.08.08 18:28:09 37.8240 29.6905 13.8 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 18:26:14 38.0587 26.9240 5.6 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 18:25:02 37.8100 29.6810 5.4 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 18:21:42 37.8930 29.7327 13.5 -.- 1.9 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.08.08 18:03:44 37.9235 30.0318 6.2 -.- 2.9 -.- AKKOYUNLU-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.08.08 17:57:51 37.8473 29.7080 2.9 -.- 2.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 17:47:25 38.0362 26.9348 5.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 17:43:33 37.8190 29.7820 8.7 -.- 2.3 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) REVIZE01 (2019.08.08 17:43:34)

2019.08.08 17:30:18 38.0902 26.9392 5.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 17:28:46 37.8615 29.6345 17.0 -.- 2.1 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 17:24:41 37.8275 29.7123 6.6 -.- 3.5 3.4 CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 17:12:11 37.7955 29.6853 5.0 -.- 2.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 17:07:31 37.8473 29.7420 5.0 -.- 2.8 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.08.08 16:38:52 37.8787 29.6198 7.3 -.- 3.1 3.1 TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 16:31:38 37.8465 29.7258 9.8 -.- 2.5 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.08.08 16:30:47 37.8817 29.6818 7.6 -.- 2.5 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 16:27:30 37.8522 29.7132 5.0 -.- 2.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 16:18:21 37.8450 29.6938 7.4 -.- 2.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 16:15:07 37.8077 29.6613 7.9 -.- 2.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 16:09:43 37.8610 29.7177 9.7 -.- 2.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.08.08 15:19:12 36.9180 28.3608 6.7 -.- 2.7 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2019.08.08 15:11:02 37.8725 29.6697 11.4 -.- 2.2 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 15:09:13 37.8048 29.7573 7.4 -.- 1.4 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 15:04:25 37.8973 29.7237 9.1 -.- 2.2 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.08.08 14:53:15 37.9085 29.6880 5.1 -.- 1.7 -.- IDRIS-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.08.08 14:51:42 37.8472 29.6858 5.8 -.- 2.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 14:48:26 37.8062 29.7963 5.3 -.- 1.8 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 14:48:09 38.2175 29.9760 10.4 -.- 2.1 -.- CETINLER-CIVRIL (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 14:47:35 37.8420 29.7313 5.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 14:46:42 37.8598 29.7153 12.0 -.- 1.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.08.08 14:45:46 37.8398 29.7327 10.2 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 14:43:49 37.8300 29.6713 5.0 -.- 2.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 14:39:43 37.8467 29.9805 9.1 -.- 1.6 -.- YASSIOREN-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.08.08 14:38:58 37.8265 29.6727 7.8 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 14:38:16 37.8610 29.7288 8.8 -.- 2.8 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.08.08 14:35:23 37.8835 29.7383 8.5 -.- 2.8 2.6 DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.08.08 14:33:41 37.8530 29.6873 10.9 -.- 3.5 3.8 CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.08 14:30:31 37.8485 29.6645 3.1 -.- 3.3 3.2 CARDAK (DENIZLI) REVIZE01

2019.08.08 14:25:30 37.9400 29.5900 10.0 -.- 6.5 -.- BAKLAN-DENIZLI Otomatik

2019.08.08 14:19:36 37.8700 29.6500 9.0 -.- 4.2 -.- CARDAK-DENIZLI REVIZE02 (2019.08.08 14:19:36)

2019.08.08 14:02:29 38.0600 26.9000 8.1 -.- 3.3 -.- AEGEAN SEA Otomatik

2019.08.08 12:44:05 38.0385 26.9292 5.3 -.- 3.0 2.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 12:40:00 38.0093 26.9112 5.4 -.- 3.3 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 12:36:13 38.0408 26.9217 7.6 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 12:35:46 38.0317 26.8952 8.8 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 12:32:37 38.0080 26.9150 5.4 -.- 3.3 3.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 12:02:41 38.0340 26.9513 11.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 11:58:48 38.0128 26.9077 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 11:56:24 38.0965 26.9535 5.0 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 11:55:46 38.0378 26.9315 5.0 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 11:47:34 38.0372 26.8763 5.2 -.- 3.2 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2019.08.08 11:47:34)

2019.08.08 11:46:26 38.0050 26.9112 6.5 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 11:42:39 38.0408 26.9623 7.5 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 11:39:07 38.0225 26.8530 12.0 -.- 5.0 4.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 11:39:07 37.9505 26.7785 5.0 -.- 5.1 4.9 EGE DENIZI REVIZE01 (2019.08.08 11:39:07)

2019.08.08 08:25:41 35.8362 28.1603 15.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2019.08.08 08:14:56 37.3313 29.8182 1.1 -.- 1.9 -.- TEFENNI (BURDUR) İlksel

2019.08.08 07:51:25 36.1520 29.4045 12.5 -.- 2.7 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2019.08.08 07:30:45 35.3812 27.6762 14.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2019.08.08 07:23:19 40.7405 30.4358 7.1 -.- 1.9 -.- ERENLER (SAKARYA) İlksel

2019.08.08 05:13:52 40.3890 27.6260 9.1 -.- 1.6 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.08.08 03:49:14 39.5168 25.8577 5.0 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.08 02:41:40 37.0700 30.3970 7.3 -.- 2.4 -.- KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2019.08.08 01:47:11 38.6180 43.1512 5.0 -.- 2.4 -.- CITOREN-(VAN) İlksel

2019.08.08 00:47:40 38.0618 26.9358 5.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel