İzmir'deki demir çelik fabrikasında patlama: Hayatını kaybeden 17 işçinin kimlikleri belli oldu! 11 kişi gözaltı, 1 işçiye ulaşılamıyor

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Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında dün saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada 17 can kaybı, 1'i ağır 15 yaralı var. 1 işçiye hala ulaşılmadı. Yaşamını yitirenlerin yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda bekleyişini sürdürüyor. Olayda ağabeyi makine mühendisi Kadir Kan Özçelik'in (25) kız kardeşi Şeval Özçelik (20), fabrika yetkililerine tepki gösterdi.

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GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi.

Fabrikada inceleme gerçekleştiren Tuncay, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Tuncay, dün saat 11.45 sıralarında fabrikanın çelikhane bölümünde üçüncü ark ocağı çanağının taşınması sırasında vinç yolu kirişinin kolon, mesnet ve bağlantılarından ayrılarak bütün halinde şarj vincinin ve çanağının düşmesi sonucu patlamanın meydana geldiğini anlattı.

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Olayda 17 işçinin hayatını kaybettiğini, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu hatırlatan Tuncay,

Bakan Yardımcısı Tuncay, işlemler bitene kadar jandarma refakatinde Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının incelemelerinin devam edeceğini kaydederek, "Olay sebebiyle fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ile firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi hakkında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir." diye konuştu.

Ölümlerin, adli tıp tarafından yapılan incelemeye göre, karbonizasyon derecesinde yanıklara bağlı olarak gerçekleştiğini belirten Tuncay, şöyle devam etti:

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"Olayla ilgili Sayın Bakanımızın talimatlarıyla ilk andan beri hassasiyetle incelemelerimiz devam etmektedir. Ölen ve yaralanan işçilerimizin hakkına, hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Soruşturma devam ediyor. Kamuoyu, gelişmelerden Başsavcılığımız ve Bakanlığımız tarafından ayrıntılı olarak şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir."

'DAHA ÖNCE DE İŞÇİ ÖLÜMLERİNİN OLDUĞUNA DAİR İHBARLAR VAR'

Tuncay, ön bilirkişi raporunun alındığını aktararak, "Olay yeri hala incelemeye devam ediyor. Ekstra raporlar da alınacaktır süreç içerisinde. Kamuoyuyla da bunlar paylaşılacaktır. Şu anda ön bilirkişi raporu var. Ve ön bilirkişi raporuna göre şu anda 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi." dedi.

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Fabrikada daha önceden de işçi ölümlerinin olduğuna dair duyumların ve ihbarların bulunduğunu aktaran Tuncay, ilgili başsavcılığın olay anına kadar tüm dönemi tetkik ettiğini belirtti.

Can Tuncay, fabrikada şu ana kadar yaşanan kazalarla ilgili iki ayrı soruşturmanın bulunduğunu kaydederek, başsavcılığın bunları bir bütün halinde değerlendireceğini, delillere, yargı makamlarının takdirine göre soruşturmaların birleşebileceğini dile getirdi.

İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 17 kişinin kimlikleri belli oldu.

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Olayda hayatını kaybedenlerin İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Özcan Efe, Recep Fedai, Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ferhat Maraşlı, Ersin Oğuz, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Serkan Kurt ve Fatih Işık olduğu öğrenildi.

Yaralılardan 6'sı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan 1'inin Aliağa Devlet Hastanesi, 4'ünün İzmir Şehir Hastanesi, 3'ünün ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

FABRİKADA ÖLEN MÜHENDİSİN KARDEŞİ KONUŞTU

Patlamada hayatını kaybeden 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik'in kardeşi Şevval Özçelik, gazetecilere ağabeyinin vefat haberini akşam saatlerinde aldığını söyledi. Ağabeyinin patlamanın olduğu bölümde çalıştığını belirten Özçelik, işe 3 ay önce girdiğini kaydetti.

Özçelik, ağabeyinin daha önce gerçekleşen iş kazasında ellerinden yaralandığını, olaydan bir hafta geçtikten sonra tekrar çalışmaya döndüğünü anlatarak, "Ben kendi son kanıma kadar bunun peşinde olacağım. Elimden geleni yapacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. Karşıdan beni izleyen insanlar 'başıma gelmez' demeyin. Başınıza gelir." diye konuştu.

Ağabeyinin fabrikada işe başlayalı henüz 3 ay olduğunu belirten Şeval Özçelik, "Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Ağabeyimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı. Ancak çevresindeki insanlar, onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diyerek korkutmuş. Menemen Devlet Hastanesi'ne kontrole gitti ama yine de şikayetçi olamadı. Aradan bir hafta geçtikten sonra çalışmak için tekrar iş yerine gitti. Kendisiyle uğraşacaklarını ve tehdit edileceğini söylediler. Ağabeyimin canına kastettiler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

'DOĞUM GÜNÜMDÜ, BANA HEDİYELER ALACAKTI'

Kendi doğum gününün 16 Kasım olduğunu belirten Özçelik, "16 Kasım'da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı. Sabah bana saçını nasıl kestireceğini sordu. Yeni tıraş olmuştu, akşam bana gösterecekti. Siz bunu benim elimden aldınız. Teker teker hesap vereceksiniz. En az suçlusundan en çok suçlusuna kadar hepsinden hesap soracağım. Gerekirse kendimi öldüreceğim ama o hesabı soracağım. Teker teker hesap vereceksiniz" dedi. Kadir Kan Özçelik'in diğer akrabaları da sorumlulardan hesap soracaklarını dile getirdi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerin kimlikleri belli oldu.

Başhekim Koçyiğit, patlamada yaralananlardan Osman Akın, Mustafa Taştan ve Uğur Bayram'ın tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Yaralılardan Mehmet Güneş, Fatih Işık, Serkan Kaygısız ve Yılmaz Belevi'nin İzmir Şehir Hastanesine, Osman Aydoğan, Abdullah Kılıç ve Nuri Elek'in ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirten Koçyiğit, Muharrem İri, Yılmaz Çam, İsmail Kavas, Okan Gülçiçek, Kemal Evren ve Mahsun Dursun'un tedavilerine Aliağa Devlet Hastanesinde devam edildiğini ve hastaların sağlık durumlarının takip altında olduğunu ifade etti.

İzmir Valisi Süleyman Elban “HABAŞ Demir Çelik Fabrikamızda bir kazan değişimi çalışması yapılırken tavan vincin düşmesi sonucu, düşen malzemeler ark ocağına düşüyor ve arkadaki çelikhanede patlama meydana geliyor.” ifadesini kullanmıştı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, mülhakat Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının yetki sınırları içerisinde faaliyet gösteren Habaş Demir Çelik firmasının üretim alanındaki çelikhane bölümünde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtmişti.

Olayın ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı ve 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği aktarılan açıklamada, cumhuriyet savcısının gözetiminde olay yerinde uzman bilirkişilerce inceleme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, incelemeler sonucunda olayda kusurları bulunduğu tespit edilen 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü açıklanmıştı.