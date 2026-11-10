İzmir'deki demir çelik fabrikasında patlama: Can kaybı 18'e yükseldi! 11 gözaltı kararı

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Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında dün saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada 18 can kaybı, 1'i ağır 15 yaralı var. Yaşamını yitirenlerin yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda bekleyişini sürdürüyor.

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ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi.

Fabrikada inceleme gerçekleştiren Tuncay, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Tuncay, dün saat 11.45 sıralarında fabrikanın çelikhane bölümünde üçüncü ark ocağı çanağının taşınması sırasında vinç yolu kirişinin kolon, mesnet ve bağlantılarından ayrılarak bütün halinde şarj vincinin ve çanağının düşmesi sonucu patlamanın meydana geldiğini anlattı.

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Tuncay, aile başvurusuna göre 1 işçiye ulaşılamadığını, olay yerinde incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Bakan Yardımcısı Tuncay, işlemler bitene kadar jandarma refakatinde Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının incelemelerinin devam edeceğini kaydederek, "Olay sebebiyle fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ile firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi hakkında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir." diye konuştu.

Ölümlerin, adli tıp tarafından yapılan incelemeye göre, karbonizasyon derecesinde yanıklara bağlı olarak gerçekleştiğini belirten Tuncay, şöyle devam etti:

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"Olayla ilgili Sayın Bakanımızın talimatlarıyla ilk andan beri hassasiyetle incelemelerimiz devam etmektedir. Ölen ve yaralanan işçilerimizin hakkına, hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Soruşturma devam ediyor. Kamuoyu, gelişmelerden Başsavcılığımız ve Bakanlığımız tarafından ayrıntılı olarak şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir."

'DAHA ÖNCE DE İŞÇİ ÖLÜMLERİNİN OLDUĞUNA DAİR İHBARLAR VAR'

Tuncay, ön bilirkişi raporunun alındığını aktararak, "Olay yeri hala incelemeye devam ediyor. Ekstra raporlar da alınacaktır süreç içerisinde. Kamuoyuyla da bunlar paylaşılacaktır. Şu anda ön bilirkişi raporu var. Ve ön bilirkişi raporuna göre şu anda 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi." dedi.

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Fabrikada daha önceden de işçi ölümlerinin olduğuna dair duyumların ve ihbarların bulunduğunu aktaran Tuncay, ilgili başsavcılığın olay anına kadar tüm dönemi tetkik ettiğini belirtti.

Can Tuncay, fabrikada şu ana kadar yaşanan kazalarla ilgili iki ayrı soruşturmanın bulunduğunu kaydederek, başsavcılığın bunları bir bütün halinde değerlendireceğini, delillere, yargı makamlarının takdirine göre soruşturmaların birleşebileceğini dile getirdi.

CAN KAYBI 18'E YÜKSELDİ

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın cenazesine ulaşılamadığını açıkladığı işçinin kimliği tespit edildi. Hayatını kaybeden işçinin Güner Gökçe olduğu belirlenirken patlamada can kaybı 18'e yükseldi.

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HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 17 kişinin kimlikleri belli oldu.

Olayda hayatını kaybedenlerin İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Özcan Efe, Recep Fedai, Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ferhat Maraşlı, Ersin Oğuz, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Serkan Kurt, Fatih Işık ve Güner Gökçe olduğu öğrenildi.

Yaralılardan 6'sı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan 1'inin Aliağa Devlet Hastanesi, 4'ünün İzmir Şehir Hastanesi, 3'ünün ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Kasım’da Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren fabrikanın çelikhane bölümünde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Olayın ardından derhal soruşturma başlatıldığı ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

Cumhuriyet savcısının gözetiminde uzman bilirkişilerce olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, olayda kusurlarının bulunduğu değerlendirilen 11 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin şirket yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü ve işveren vekili, idari müdür, şirket Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi ve vinç mekanik bakım mühendisi olduğu kaydedildi.

FABRİKADA ÜRETİM DURDURULDU

Başsavcılığın açıklamasında, patlamada 17 işçinin hayatını kaybettiği, 15 işçinin yaralandığı ve kayıp 1 işçi için arama çalışmalarının sürdüğü bilgisine yer verildi. İşletmede üretim faaliyetlerinin durdurulduğu, olay yeri inceleme ekipleri ve bilirkişilerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

FABRİKA ÖNÜNDEKİ OLAYA DA SORUŞTURMA

Açıklamada, aynı gün saat 20.00 sıralarında fabrika önünde intihar girişiminde bulunan tır şoförü T.İ.’nin ağır yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybeden veya yaralanan işçilerle akrabalık bağı bulunmadığı ifade edilen T.İ.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü ve tedavisine devam edildiği kaydedildi. Bu olaya ilişkin de soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Başsavcılık, kamuoyunun yetkili makamların resmi açıklamalarını esas almasını ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemesini istedi. Açıklamada, halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak amacıyla kamu barışını bozmaya elverişli şekilde gerçeğe aykırı bilgi yayanlar hakkında resen adli işlem başlatılacağı belirtilerek, her iki olaya ilişkin soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

FABRİKANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI

8 kişinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasında, fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran Kartal da gözaltına alındı.

PATLAMADA ÖLEN İŞÇİ ABDÜLKADİR KINACI DEFNEDİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Kınacı'nın (57) cenazesi, evinin bulunduğu Menemen'in Çınarlı Dere Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Kınacı için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Sekreteri İnan, ailesine başsağlığı diledi.

Cenazeye 3 çocuk babası Kınacı'nın yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da katıldı.

Kınacı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Dere Mezarlığı'nda toprağa verildi.Kınacı'nın, patlamanın meydana geldiği fabrikada olaydan 4 gün önce işe başladığı öğrenildi.

FABRİKADA ÖLEN MÜHENDİSİN KARDEŞİ KONUŞTU

Patlamada hayatını kaybeden 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik'in kardeşi Şevval Özçelik, gazetecilere ağabeyinin vefat haberini akşam saatlerinde aldığını söyledi. Ağabeyinin patlamanın olduğu bölümde çalıştığını belirten Özçelik, işe 3 ay önce girdiğini kaydetti.

Özçelik, ağabeyinin daha önce gerçekleşen iş kazasında ellerinden yaralandığını, olaydan bir hafta geçtikten sonra tekrar çalışmaya döndüğünü anlatarak, "Ben kendi son kanıma kadar bunun peşinde olacağım. Elimden geleni yapacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. Karşıdan beni izleyen insanlar 'başıma gelmez' demeyin. Başınıza gelir." diye konuştu.

AĞABEYİ DAHA ÖNCE İŞ KAZASINDA YARALANMIŞ

Ağabeyinin fabrikada işe başlayalı henüz 3 ay olduğunu belirten Şeval Özçelik, "Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Ağabeyimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı. Ancak çevresindeki insanlar, onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diyerek korkutmuş. Menemen Devlet Hastanesi'ne kontrole gitti ama yine de şikayetçi olamadı. Aradan bir hafta geçtikten sonra çalışmak için tekrar iş yerine gitti. Kendisiyle uğraşacaklarını ve tehdit edileceğini söylediler. Ağabeyimin canına kastettiler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

'DOĞUM GÜNÜMDÜ, BANA HEDİYELER ALACAKTI'

Kendi doğum gününün 16 Kasım olduğunu belirten Özçelik, "16 Kasım'da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı. Sabah bana saçını nasıl kestireceğini sordu. Yeni tıraş olmuştu, akşam bana gösterecekti. Siz bunu benim elimden aldınız. Teker teker hesap vereceksiniz. En az suçlusundan en çok suçlusuna kadar hepsinden hesap soracağım. Gerekirse kendimi öldüreceğim ama o hesabı soracağım. Teker teker hesap vereceksiniz" dedi. Kadir Kan Özçelik'in diğer akrabaları da sorumlulardan hesap soracaklarını dile getirdi.

YARALI İŞÇİLER TEDAVİ GÖRÜYOR

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerin kimlikleri belli oldu.

Başhekim Koçyiğit, patlamada yaralananlardan Osman Akın, Mustafa Taştan ve Uğur Bayram'ın tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Yaralılardan Mehmet Güneş, Fatih Işık, Serkan Kaygısız ve Yılmaz Belevi'nin İzmir Şehir Hastanesine, Osman Aydoğan, Abdullah Kılıç ve Nuri Elek'in ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirten Koçyiğit, Muharrem İri, Yılmaz Çam, İsmail Kavas, Okan Gülçiçek, Kemal Evren ve Mahsun Dursun'un tedavilerine Aliağa Devlet Hastanesinde devam edildiğini ve hastaların sağlık durumlarının takip altında olduğunu ifade etti.

İzmir Valisi Süleyman Elban “HABAŞ Demir Çelik Fabrikamızda bir kazan değişimi çalışması yapılırken tavan vincin düşmesi sonucu, düşen malzemeler ark ocağına düşüyor ve arkadaki çelikhanede patlama meydana geliyor.” ifadesini kullanmıştı.