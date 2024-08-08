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İzmir'deki dehşet! Teknedeki buzlukta cansız bedeni bulunmuştu... Boğularak öldürülmüş

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#İzmir#Karşıyaka#Kadın Cinayeti
İzmirdeki dehşet Teknedeki buzlukta cansız bedeni bulunmuştu... Boğularak öldürülmüş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 12:30

İzmir Karşıyaka’daki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içerisinde 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin’in cansız bedeni bulunmuştu. İlk tespitlere göre Hilmiye Tuğba Esgin’in boğularak öldürüldüğü belirlenirken, korkunç olayla ilgili tekne sahibi Şenol A., eşi D.A. ve K.B.Ö. gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka’da bulunan Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana gelmişti. Teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, zaman kaybetmeden adrese intikal etti. Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu. Deri dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

İzmirdeki dehşet Teknedeki buzlukta cansız bedeni bulunmuştu... Boğularak öldürülmüş

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin’e (24) ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu morguna çağırılan kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu tespit etmişti. Yapılan ilk incelemelerde genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili soruşturmada ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıyan tekne sahibi Şenol A., çalışmalarında devamında ise eşi D.A. ve K.B.Ö., isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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#İzmir#Karşıyaka#Kadın Cinayeti

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