İzmir'deki dehşet! Teknedeki buzlukta cansız bedeni bulunmuştu... Boğularak öldürülmüş

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Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka’da bulunan Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana gelmişti. Teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, zaman kaybetmeden adrese intikal etti. Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu. Deri dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin’e (24) ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu morguna çağırılan kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu tespit etmişti. Yapılan ilk incelemelerde genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili soruşturmada ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıyan tekne sahibi Şenol A., çalışmalarında devamında ise eşi D.A. ve K.B.Ö., isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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