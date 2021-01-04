İzmir'deki bu görüntünün ardından... Belediyeden izdiham için özür

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak ilçesine bağlı 2’ci Kadriye Mahallesi sakinlerine gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı. Kolilerin dağıtımı sırasında yaşanan izdiham sırasında koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı dikkat çekti.

BAŞDAŞ: VİRÜSE DAVETİYE ÇIKARTTILAR

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yardım izdihamı ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Soyer'e seslenen Başdaş, “ Medyatik İzmir Büyükşehir Belediyesi yine yaptı yapacağını. Hizmet edeceğim derken eline yüzüne bulaştırmakta üstüne olmayan CHP zihniyeti pandemi sürecini gözetmeksizin ‘ihtiyaçlı ailelere erzak dağıtacağız’ derken sokağa çıkma yasağında insanımızı sokağa döktü. Adeta virüse davetiye çıkardı. Siz ‘Siyasi Şov’ yapacaksınız diye insanımızın sağlığını hiçe sayamazsınız!” ifadelerini kullandı.

Son 1 ayda 5000 aileye yardım ulaştırdıklarını belirten Başdaş, "Büyükşehir belediye başkanı yaptığımız yardımları kıskanmış olacak ki aylardır uğramadığı mahallelere yardım kolileri göndermiş. Bir Büyükşehir Belediyesi düşünün ki insanların sağlığını ve gururunu hiçe sayan, sokağa çıkma yasağında insanları sokağa döküp sosyal mesafeyi hiçe saydıran. Biz dağıtım yaparken insanların kapılarını, tek tek çalıp gururunu kırmadan, onurunu incitmeden ve sosyal mesafeye dikkat ederek yardımlarınızı dağıttık. Ama kendileri belediyecilikte olduğu gibi sosyal yardımlaşmayı da beceremediler” dedi.

‘ÖZÜR BORCUMUZUN OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ’

Sosyal medyada izdihama ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama geldi. İhtiyaç sahibi vatandaşlardan özür dilenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım ekiplerinin bir mahallemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere, erzak dağıtımı sırasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle son derece üzgünüz. Tüm kamuoyuna ve öncelikle de yaşanan izdiham nedeniyle yardıma ulaşamayan gerçek ihtiyaç sahiplerine bir özür borcumuz olduğunun da farkındayız. Bu yıl, 250 bin gıda paketinin dağıtımını sessiz sedasız yapan, özellikle pandeminin patlak verdiği mart ayından beri ‘Biz Varız’ sloganıyla kusursuz bir dayanışma tablosu çizen, deprem sonrası binlerce hemşerimiz evsiz kalmışken bile en ufak karmaşaya izin vermeyen organizasyon başarısını bu son olayda neden tekrarlayamadığımız elbette sorgulanacak, bu görüntüler üzerinden eleştirilerde bulunulacaktır”.

‘ÇIKARTILMASI GEREKEN DERSLER İÇERİYOR’

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ortaya çıkan üzücü tablonun altını çizdiklerini belirterek şunlar kaydedildi:

“Tüm yetkili kadrolar için çıkartılması gereken dersler içerse de bugüne dek sergilenen gerçek dayanışma tablosunu gölgeleyemeyecektir. 15 Aralık ile 3 Ocak tarihleri arasında, Konak ve çevresinde ‘Hemşeri İletişim Merkezi'nden (HİM) gelen talepler, muhtarlıkların yaptığı bildirimler ve mahallelerin dezavantaj durumlarının değerlendirilmesi sonucu çalışma yapıldı. 10 mahallede; 10 binden fazla gıda ve hijyen paketi dağıtılmıştır. Yenişehir Mahallesi'nde 1360 adet, Ege Mahallesi'nde 750 adet, Hilal Mahallesi'nde 1200 adet, Güney Mahallesi'nde 1500 adet, Emir Sultan Mahallesi'nde 840 adet, Zeytinlik Mahallesi'nde 3000 adet, Yenidoğan Mahallesi'de 590 adet, Kocakapı Mahallesi'nde 300 adet, Dolaplıkuyu Mahallesi'nde 360 adet, Halkapınar Mahallesi'nde 158 adet paket dağıtılmış ve hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır” dedi.

‘İLETİŞİM KOPUKLUĞU’

Dağıtımların, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günler içerisinde gerçekleştirildiğinin anlatıldığı açıklama şöyle devam etti:

“İzdiham yaşanmasına neden olan süreç, sadece bir mahallemizde iletişim kopukluğu ve personelimizin bu duruma hazırlıksız yakalanması sonucu ortaya çıkmıştır. Yetkili amirlerin talimatı üzerine bölgede dağıtım durdurulmuş, araçlarımız mahalleden geri çekilmiştir. Söz konusu görüntüler nedeniyle büyük üzüntü yaşadığımızı bir kez daha belirtir, sosyal yardımlarımızı ülkede ve kentimizde kimsenin yardıma ihtiyaç duymadığı güne kadar yine sessizce sürdüreceğimize söz veririz”.