İzmir'deki babanın HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır'da çocukları kaçırılan ailelerin başlattığı oturma eylemine katılan, ancak bypass ameliyatı olmak için yaşadığı İzmir'e dönen Mehmet Laçin, burada HDP İzmir il binası önünde aralıklarla sürdürdüğü eylemine, bugün de devam etti. Laçin, üzerine astığı Türk bayrağıyla nöbet tutarken, polisler de güvenlik önlemi aldı. Laçin ayrıca kızı Gamze'nin çerçevelettiği fotoğrafını da kucağında taşıdı.

Kocaeli'de, boşandığı eşiyle birlikte yaşayan kızı Gamze'nin, 2011 yılında önce İstanbul'a geçtiğini ve HDP İl binasında eğitim aldığını söyleyen Laçin, ardından da Diyarbakır'a gittiğini anlattı. Kızı Gamze'nin, buradan da HDP il binasında kandırılıp dağa götürüldüğünü öne süren ve koronavirüsten korunmak için de maske takarak eylemini sürdüren Laçin, "199 gündür evlat nöbetindeyim. Birçok aile benim gibi nöbette. Hikayelerimiz ayrı, acılarımız aynı olan, benim durumumda olan aileler var. Ateş düştüğü yeri yakar. Umarım 81 milyon insan bizim talebimizi duymuştur. Vatan sevgisi ile yanıp tutuşan bir babayım. Bir taraftan da evladımın acısını unutamam. Dünyanın korkulu rüyası haline gelen bu koronavirüsü ne kadar millete acı verdiyse, benim acım kat be kat fazla. Çünkü 37 yıldır HDP virüsü doğu insanlarına bulaşmış. Kürt ve Alevi vatandaşların haklarını savunduklarını söylüyorlar ama tam tersine. Kesinlikle Kürt ve Alevi milletinin hiç bir sorunu yok. Sorun, bunların kendisi. Bunların davası Kürt davası değil. Bunların davası apaçık ortada. Cep doldurma davası" dedi.

'EVLADIMI ALANA KADAR NÖBETİM SÜRECEK'

Sağlığının bozulduğunu anlatan Laçin, "Benim sağlığımı HDP virüsü bozdu. Bana bu acıyı yaşattılar. Birtakım psikolojik sorunlarım nedeniyle ilaç kullanıyorum. Uykularım kaçıyor. Kalp krizi geçirdim. Kızımı unutamam, unutulmuyor" dedi.

Diyarbakır Askerlik Şubesi'ne giderek, kendisini askere almaları için dilekçe verdiğini de belirten Mehmet Laçin, "Suriye'de 31 şehit verdiğimiz gün Diyarbakır Askerlik Şubesi'ne dilekçe ile başvuru yaptım. Askere gitmek için resmi olarak başvurumu yaptım. Onlara beni askere almaları için yalvardım. Benim kızımın vatan sevgisi benden kat kat fazla. Çünkü yazdıkları hala bende duruyor. Kızımı zorla rehin tutuyorlar. Benim nöbetim süresiz. Acım süresiz olduğu için nöbetim de süresiz. Ben evladımı HDP'nin elinden alana kadar nöbetim sürecek. Ama burada olur, ama Diyarbakır'da olur ben HDP'nin kapısından ayrılmam. Devlet her yerde vardır. Devletin gücüne güvenirim, kendi irademe de güvenirim. Çünkü ben bu acıyı unutamam. Evladım bu zalimlerin elindeyken, dağdayken, mağaradayken ben yatakta rahat uyuyamam. HDP şunu bilsin ki, ben evladımı alana kadar onların kapısından ayrılmayacağım" dedi.