İzmir'de zihinsel engelli Elif’i kaçıran şüpheli tutuklandı! Yeni detaylar ortaya çıktı

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Mardin'in Ömerli ilçesinde yüzde 52 zihinsel engeli bulunan Elif Ö., 2 yıl önce sosyal medyada Afyonkarahisar’da yaşayan Ramazan Öztürk ile tanıştı. Bir süre sonra ‘Birlikte kaçıp evlenme’ teklifinde bulunan Ramazan Öztürk, iddiaya göre Elif Ö.’nün ‘Engelliyim, ailem izin vermez’ cevabı üzerine mesajlaşmaları yaymakla ve ailesine zarar vermekle tehdit etmeye başladı.

DURUMU FARK EDEN AİLE İZMİR'E TAŞINDI

Durumu fark eden Elif Ö.’nün ailesi, 2023 Aralık'ta İzmir’e yerleşti. Ailenin İzmir’de ikamet ettiği adresi tespit eden Ramazan Öztürk, Mart 2024’te çöp atmaya çıkan Elif Ö.’yü kaçırıp, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Yukarı Otluk köyüne götürüp cinsel saldırıda bulundu. Afyonkarahisar Evlendirme Dairesi’nde resmi nikahla evlenen Ramazan Öztürk’ün fiziksel şiddetine maruz kalan Elif Ö., ailesinin yanına döndü. Elif Ö.’nün ailesi, avukatları aracılığıyla Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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DHA’ya konuşan Elif Ö. ise zorla kaçırıldığını ifade ederek, “Sosyal medyada tanıştık. İzmir’de çöp atarken bıçakla beni kaçırdı. İşkence yapıyordu, saçlarımı kesmeye başladı, sonra makyaj yapmaya kalktı, bardak kırmaya başladı, bıçak saplamaya kalkıştı, bir sürü şey oldu yani. Ben de işkenceden sonra Mardin’e babamın evine gittim. Ramazan’dan şikayetçiyim, şikayetimi geri çekmeyeceğim” dedi.

Suç duyurusunun ardından Ramazan Öztürk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı mahkemede, ‘Cinsel saldırı’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

‘BAŞKA BİR KIZA DA CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞ’

Elif Ö.’nün avukatı Gurbet Bilbay, Ramazan Öztürk’ün başka bir kişiye de cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendiklerini belirterek, “Yaklaşık 2-3 ay önce şikayette bulunmuştuk. Şikayeti Mardin’den yapmıştım. Mardin İzmir’e, İzmir Afyonkarahisar’a gönderiliyordu. Basında sesimizi duyurduktan sonra, çok şükür Ramazan Öztürk tutuklandı. Bununla ilgili bize destek veren herkese çok teşekkür ederim. Özellikle Mardin Asayiş Şube ekibine de çok teşekkür ederim. Şunu da söylemek istiyorum, kurumlar arası yazı giderken, şüpheli Ramazan Öztürk'ün başka bir kızımıza daha cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendik. Bununla ilgili gerekeni yaptık ve şüpheli şu an Mardin Cezaevi’nde yatıyor. Çok şükür adalet yerini buldu” diye konuştu.