İzmir'de yürek yakan kazada karar çıktı: 10 yaşındaki Umut'un ölümüne 5 yıl hapis cezası!

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Kaza, 20 Mayıs 2025'te, saat 22.30 sıralarında çevre yolunda meydana geldi. Evli, 5 çocuk annesi Medine Çetin, eşi ve 4 çocuğuyla İnciraltı Kent Ormanı'na pikniğe gitti. Piknik sonrası aile, Buca'daki evlerine dönmek üzere 45 N 6727 plakalı otomobille yola çıktı. Balçova viyadüğünde Medine Çetin'in kullandığı otomobile, Dursun Tekgöz yönetimindeki 35 DRL 25 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada her 2 sürücüyle, Medine Çetin'in eşi, boya badana ustası Eren Çetin (37), çocukları Begüm (9), Eymen Hasan (13), Yusuf Yiğit (6) ve Umut Erol Çetin yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralılardan Buca Hüseyin Avni Ateşoğlu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Umut Erol Çetin, mezuniyetine birkaç gün kala yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili kamyonet sürücüsü Dursun Tekgöz, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle Tekgöz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesi gereği 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Dursun Tekgöz, 29 Ocak'ta 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ASLİ VE TAM KUSURLU

Kazayla ilgili bilirkişi heyeti tarafından rapor hazırlanıp, mahkemeye sunuldu. Raporda sürücü Dursun Tekgöz'ün kamyoneti ile gece vakti yolda ilerlerken dikkatsiz ve tedbirsizce davrandığı, aracının hızını aracının teknik özelliklerine, yolun ve havanın şartlarına uydurmadığı belirtildi. Raporda, Tekgöz'ün dikkatini yeterince seyir istikametine vermediği, virajlara ve viyadük üstlerine yaklaşırken aracının mevcut hızını azaltmadığı ve önündeki araç trafiğini güvenli mesafeden takip etmediğine dikkat çekildi. Dursun Tekgöz'ün bu nedenle aracının sağ ön kısımları ile bu sırada önünden yine aynı yöne, aynı şerit üzerinde seyretmekte olan Çetin'in kullandığı otomobilin sol arka kısmına çarpması neticesinde bahse konu kazanın meydana gelmesinde asli ve tam kusurlu olduğu kaydedildi. Raporda, otomobil sürücüsü Medine Çetin'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtildi.

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OLASI KASTTAN CEZA ALMASI İSTENDİ

23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması geçen cuma günü yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Dursun Tekgöz katılmazken; taraf avukatları ile ölen çocuğun annesi Medine Çetin, babası Eren Çetin katıldı. Duruşmada söz verilen anne Medine Çetin ve baba Eren Çetin, "Sanıktan şikayetçiyiz, cezalandırılsın" dedi.

Ailenin Avukatı Merve Korçak ise "Sanıktan şikayetçiyiz. Sanığın eyleminin olası kast kapsamında kalması nedeniyle cezalandırılması, mahkeme aksi kanaatte ise bilinçli takdir hükümleri uyarınca cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

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Savcı ise kaza tespit tutanağında Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 84’üncü maddesinde Tekgöz'ün arkadan çarpma kuralını ihlal ettiğinin belirtildiği ve asli kusurlu olduğunu, Medine Çetin'in kusurunun bulunmadığını hatırlattı. Sanık için TCK'nın 85/2'nci maddesine göre 'Taksirle öldürme' suçunun nitelikli halinden ceza almasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatını istedi.

Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanığın 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, suçtan pişmanlık duymaması gerekçesiyle de TCK'nın 62’nci maddesi gereği takdiri indirim uygulanmamasına karar verdi. Ayrıca ehliyetine 2 yıl el konulmasına hükmedildi.

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'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Karara tepki gösteren Medine Çetin, "Kamyonet sürücüsü tam kusurlu olmasına rağmen sadece 8 ay tutuklu kaldı. Tutuksuz yargılandı. Kazada 1 ölü, 5 yaralı var. Evladımı yitirdim. Geride kalan evlatlarımın hakkını savunmak için çabaladım. Yasımı bıraktım. Ama sanığa verilen ceza ödül oldu. Trafik kurallarını hepsini ihlal etmiş bir sürücü 1 yıl bile hapis yatmadı ancak ben evladımı hiç göremeyeceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım. Adalet mücadelesinde devam edeceğim" ifadelerini kullandı.