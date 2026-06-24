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İzmir’de yürek yakan görüntü! Yüzgecine parke taşı bağlanmış ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

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#İzmir#Deniz Kaplumbağası#Parke Taşı
İzmir’de yürek yakan görüntü Yüzgecine parke taşı bağlanmış ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 11:31

Selçuk ilçesindeki Pamucak Sahili'nde yüzgecine parke taşı bağlanan ve vücudunda kesici alet izi olan ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu. İnsanlık dışı görüntüler tepki çekti.

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Pamucak Sahili'ndeki bir büfede çalışan Ufuk Alaca, dün saat 14.00 sıralarında kıyıda hareketsiz duran bir deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Sol yüzgecine parke taşı bağlanmış ölü deniz kaplumbağasını kumluk alana çıkaran Alaca, durumu EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'ye bildirdi.

İzmir’de yürek yakan görüntü Yüzgecine parke taşı bağlanmış ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

DERİN KESİCİ ALET İZLERİ

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Pamucak Sahili'ne giden EKODOSD Başkanı Sürücü, yaptığı incelemede 'Chelonia mydas' türü olan yeşil deniz kaplumbağasının vücudunda derin kesici alet izleri tespit etti. Sürücü, olayla ilgili inceleme başlatılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili diğer kurumlara da bilgi verdi.

İzmir’de yürek yakan görüntü Yüzgecine parke taşı bağlanmış ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

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“İNSANLIK DIŞI OLAY”

Karşılaştıkları tablonun insanlık dışı olduğunu vurgulayan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yaptığımız incelemelerde hayvanın üstünde derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler ve daha sonra da yüzgecine bir parke taşı bağlayıp atmışlar. Ama o kilit taşı hafif kaldı galiba çünkü yine denizde sürüklenerek gelmiş. Bu insanlık dışı bir olay. Bunu yapan kişinin ne vicdan ne de duygusunun olmadığını tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Kuşadası'nda sağ arka bacağına parke taşı bağlanan bir caretta caretta'yı amatör balıkçılar kurtarmıştı" dedi. 

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#İzmir#Deniz Kaplumbağası#Parke Taşı

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