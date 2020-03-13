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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2020 - 09:15,Son Güncelleme:/

İzmir'de Yunanistan'ın ittiği 48 göçmen kurtarıldı

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İzmir'de Yunanistan'ın ittiği 48 göçmen kurtarıldı
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İZMİR'in Dikili ilçesinde, 48 göçmen Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilmesi sonucu mahsur kaldı. Harekete geçen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında bir grup göçmenin yardım istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen 48 göçmenin bulunduğu noktaya geldi. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu lastik bot içerisindeki 28 Suriye, 10 Kongo, 5 Irak, 3 Somali, 1 Filistin ve 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 48 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

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