Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir’de Yunanistan'ın geri ittiği 101 göçmen kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Göçmen#İzmir#Çeşme
İzmir’de Yunanistanın geri ittiği 101 göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 21:39

İzmir’in Çeşme, Menderes ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 63 göçmen ve lastik botun arızası sebebiyle sürüklenen 38 göçmen kurtarıldı.

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 Aralık günü saat 17.40 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında iki can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 26 göçmeni kurtardı. Ekipler, 3 Aralık günü saat 04.25 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler olan lastik botun motor arızasıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

İzmir’de Yunanistanın geri ittiği 101 göçmen kurtarıldı

Bölgeye giden ekipler, lastik botu durdurarak içerisindeki 38 göçmeni kurtardı. Ekipler, 4 Aralık günü yine Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 24 göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Haberin Devamı

İzmir’de Yunanistanın geri ittiği 101 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yine 4 Aralık günü saat 03.35 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz ekipler tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İzmir’de Yunanistanın geri ittiği 101 göçmen kurtarıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göçmen#İzmir#Çeşme

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan
Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan
Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik