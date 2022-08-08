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Ege sularında Yunan zulmü: Ellerimizi bağlayıp denize attılar... Can kayıpları var

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#İzmir#Yunanistan#Göçmen
Ege sularında Yunan zulmü: Ellerimizi bağlayıp denize attılar... Can kayıpları var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 18:02

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından ölüme terk edilen üç düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını, sekiz göçmenin ise kurtarıldığını duyurdu.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sahil Güvenlik Botu tarafından, İzmir ili Çeşme ilçesi Karaada üzerinde  bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Karaada’da yapılan aramalarda 8 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış ve 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.  

Kurtarılan göçmenlerin 39 göçmen olarak Sakız Adası’na geçerek farklı yerlere dağıldıklarını, 12 kişinin Yunan polisi tarafından yakalandığını ve yerini bilmedikleri bir binaya götürüldüklerini, burada değerli eşyalarının alınarak darp edildiklerini, içlerinden 1 göçmenin binanın dışına alındığını, gelen çığlık seslerinden dolayı daha ağır bir muameleye maruz kaldığını anladıklarını, sonrasında 11 kişilik grup halinde Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirildiklerini, dışarı alınan 1 göçmenin orada kaldığını ve hayatını kaybetmiş olabileceğini düşündüklerini söyledikleri öğrenildi.

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CAN YELEKSİZ VE ELLERİ KELEPÇELİ DENİZE ATILMIŞLAR

Kurtarılan göçmenler, 12 kişilik grubun Yunanistan unsurlarınca can yeleksiz ve elleri kelepçeli olarak doğrudan denize atıldıklarını, yüzerek karaya ulaşmaya çalıştıklarını, 8 göçmenin sahile ulaşmayı başardığını, 1 göçmenin cansız bedeninin kıyıya vurduğunu, 2 göçmenin boğulduğunu gördüklerini belirtti. Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp 2 göçmenin bulunması için arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Olay yerinde 2 Sahil Güvenlik botu ile 2 Sahil Güvenlik helikopteri ile yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sonucu kayıp 2 göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

 

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#İzmir#Yunanistan#Göçmen

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