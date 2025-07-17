İzmir'de yılın ilki gerçekleşti! 'Hemen o alandan uzaklaşın...'

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Pamucak sahiline bu yılın ilk deniz kaplumbağası, geçen hafta gelerek yumurtalarını bırakıp, tekrar denize döndü. Sahilin yakınındaki bir kampta çadırda kalan ve geçen yıl yuva gönüllüsü olan Müjdat Arayan, kumsalda gece geçerken durumu fark edip, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağasının yumurtalarını bırakıp, üzerini kapattığı yeri işaretledi.

Arayan, ardından da Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) durumu bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri ile yuvanın tam yeri tespit edilip, etrafı tel kafeslerle çevrilip koruma altına alındı. Kumsalda bulunan çocuklara deniz kaplumbağaları hakkında bilgi verildi. Özellikle plajlarda uçuşan plastik poşetlerin deniz kaplumbağalarının yaşamlarını tehlikeye soktuğunu, gördükleri yerde bunların toplanmasını ve atanların uyarılması istendi.

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EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Aynı gece Kuşadası'nın dünyaca ünlü plajı Kadınlar Denizi kumsalına da bir caretta caretta'nın çıktığı ancak çok kısa süre kaldıktan sonra tekrar denize döndüğü haberi geldi. Şu anda kıyılarımızda üremek için caretta carettalar, beslenmek için ise literatürdeki adı 'chelonia mydas' olan yeşil deniz kaplumbağaları dolaşmaktadır. Özellikle geceleri kumsalda oturan vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli ve duyarlı olmaları çok önemlidir. Caretta carettalar kumsala çıkıyorsa, bu yumurtalarını bırakmak içindir. Kaplumbağa çıktığında hemen o alandan uzaklaşıp, yuva yapmasına izin verilmeli, yanına yaklaşılmamalı, kesinlikle ışık tutulmamalıdır. Uzaktan izleme yaparak kaplumbağanın yuvayı kapattıktan sonra denize ulaşmasına kadar beklemeli ve daha sonra yumurtalarını bıraktığı yere bir işaret konularak haber verilmelidir" dedi.

Pamucak sahiline geçen yıl da ilk kez iki 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası gelerek yumurtalarını bırakmıştı.(