İzmir'de yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 tutuklama

#İzmir#Sahte İçki#Kaçakçılık
İzmir'de polisin yılbaşı öncesi 9 ilçede düzenlediği sahte ve kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde yaklaşan yılbaşı öncesinde insan sağlığını tehdit eden sahte etil alkol ve kaçak ürünlere yönelik çalışma yaptı.

Operasyonlarda; 261 litre taklit etiketli etil alkol, 195 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 382 paket gümrük kaçağı sigara, 350 gümrük kaçağı puro, 128 elektronik sigara cihazı, 1 ruhsatsız tabanca ve 60 tabanca mermisi ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelindeki 22 alkollü eğlence mekanı denetlendi. Yapılan denetim ve operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

