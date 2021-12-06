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İzmir'de yılbaşı öncesi 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi: 3 kişi gözaltında

#İzmir#Bornova#Sahte Etil Alkol
İzmirde yılbaşı öncesi 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi: 3 kişi gözaltında

İzmir'in Bornova ilçesinde yılbaşı öncesinde depoya yapılan baskında 2 ton 70 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova'daki depoda yılbaşı öncesi piyasa sürülmek üzere sahte içki üretildiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 1 Aralık'ta belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada 2 ton 70 litre sahte etil alkol, 8 bin 730 etiket, 1300 içki aroması ele geçirildi. Operasyonda M.G., M.B. ve Y.G. de gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçirilen malzemelere ise imha edilmek üzere el koyuldu.

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