İzmir’de yeni yerleşime havadan tespit yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir üzerinde helikopter, insansız hava araçları ve uçakla yapılan uçuşlarla arazinin bundan sonraki kullanımına ilişkin temel dataların alındığını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Akar, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akar, bölgedeki incelemeleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Silahlı Kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok. Sayın Valimizin talebi üzerine helikopterlerimizi tahsis etmek suretiyle bölgede keşif uçuşları yapıldı. Ankara’dan gönderdiğimiz Harita Genel Komutanlığı uçağıyla arazinin tespitiyle temel dataların alınması da mümkün oldu.”