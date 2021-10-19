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İzmir'de yeğeninin ölümüne neden olan hala hakkında yeni detay

#İzmir#Trafik Kazası#Zerrin Akça
İzmirde yeğeninin ölümüne neden olan hala hakkında yeni detay

İzmir'de kullandığı cipin kapısına eli sıkışan 8 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Zerrin Akça'nın Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Servisi'nde tedavi gördüğü belirtildi. Sanık Zerrin Akça için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Kaza, 1 Ağustos'ta Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Kutsal Hazar Eymen Kara halası Zerrin Akça'dan köpek almasını istedi. Rezidanstaki evine yeğeni ile para almaya giden Zerrin Akça'nın kullandığı cipten inmeye çalışan çocuk, bu sırada elini kapıya sıkıştırdı. Yeğenini fark etmeyen Zerrin Akça cipiyle hareket edince Eymen, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

İzmirde yeğeni Kutsal Hazar Eymen Karanın ölümüne neden olan acılı hala ilk kez konuştu

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OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu anlar otoparkın güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Eymen'i ezdiğini fark eden Zerrin Akça'nın panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı görülüyor. Zerrin Akça'nın yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı görüntülerden tespit edildi. Lobide çocuğun durumunu gören bir doktorun Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı da belirlendi.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

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Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Eymen'in 3 ay önce de annesinin vefat ettiği belirtildi. Yeğeninin ölümüne neden olan hala Zerrin Akça'nın polisteki ifadesinde, Eymen'in köpek istediğini, bunun üzerine evine para almaya geldiğini, otoparktaki kasisin üzerinden geçtikten sonra yeğenin araçta olmadığını fark ettiğini, arkasına baktığında ise yerde yattığını gördüğünü söylediği öğrenildi. Kaza sonrası gözaltına alınan Zerrin Akça ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı. Sanık Zerrin Akça için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yeğeninin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Zerrin Akça'nın, Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Servisi'nde tedaviye gördüğü ve bir süre daha burada kalacağı belirtildi.

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#İzmir#Trafik Kazası#Zerrin Akça

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