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İzmir'de yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüne neden olmuştu! Cezası belli oldu

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#İzmir#Kutsal Hazar Eymen Kara#Zerrin Akça
İzmirde yeğeni Kutsal Hazar Eymen Karanın ölümüne neden olmuştu Cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 13:55

İzmir'deki bir rezidansın otoparkında yeğeni 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara'nın kullandığı cipin altında kalarak ölümüyle ilgili yargılanan hala Zerrin Akça'ya (42), verilen ceza belli oldu. Akça'ya bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Korkunç kaza, 1 Ağustos 2021'de, Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana geldi. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Akça, yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya geldi.

İddiaya göre rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipten indi. Bir süre sonra Akça, cipi hareket ettirdi. Küçük Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi. O anlar, otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan Zerrin Akça ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Zerrin Akça hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İzmirde yeğeni Kutsal Hazar Eymen Karanın ölümüne neden olmuştu Cezası belli oldu

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TANIĞA SÖZ VERİLDİ

Akça’nın yargılanmasına İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Geçen 28 Kasım'da görülen 10’uncu duruşmaya Eymen’in babası Adem Kara ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, tanık O.D’ye söz verildi. Olaydaki aracın özelliklerini iyi bildiğini belirten O.D., "Kazada bulunan aracın tamiri sürecinde bulundum, çünkü öncesinde yetkili servisinde çalışmışlığım vardır. Aylar sonra Adem'in yanındayken kamera görüntülerinin Adem ile beraber izledik. Bu araçta kapı açılınca sinyal verir. Ayrıca iki kademeli mandal sistemi ile kapanır. Kapının açılması için iki mandalın da aynı anda açılması gerekir ayrıca dışarıdan bir el sıkışması durumunda kapı kapanmaz" dedi. Tanığın ifadesinin ardından karar açıklandı.

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TAKDİR İNDİRİMİ

Hakim, Akça’ya bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi. Ardından Eymen'in halası olan sanık Akça'nın kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu anlaşıldığına hükmedip bu cezasında yarı oranda indirim yaptı, 2 yıla indirdi. Sanık Akça'nın suç sonrası tutum ve davranışlarını takdirimi indirim sebebi olduğuna karar veren hakim, cezayı 1 yıl 8 ay hapse çevirdi.

İzmirde yeğeni Kutsal Hazar Eymen Karanın ölümüne neden olmuştu Cezası belli oldu

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Mahkeme, sanığın geçmişi, sabıka durumu, suç işleme hususundaki eğilimi dikkate alındığında cezasının ertelenmesi halinde ilerde suç işlemekten çekineceği yönünde mahkemeye olumlu kanaat oluşmadığından verilen cezanın ertelenmesine ve para cezasına da çevrilmesine yer olmadığına da hükmetti.

Akça’nın 1 yıl 8 ay boyunca sürücü belgesinin geri alınmasına da karar verildi.

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İzmirde yeğeni Kutsal Hazar Eymen Karanın ölümüne neden olmuştu Cezası belli oldu

İzmirde yeğeni Kutsal Hazar Eymen Karanın ölümüne neden olmuştu Cezası belli oldu

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#İzmir#Kutsal Hazar Eymen Kara#Zerrin Akça

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