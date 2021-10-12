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İzmir'de yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüne neden olan acılı hala ilk kez konuştu

#İzmir#Trafik#Kaza

İzmir'de, bir rezidansın otoparkında 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'yı fark etmeyen hala Zerrin Kara'nın, cipin altında kalan yeğeninin üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortayı çıktı. Ayrıca Kanal D’nin, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı, canlı yayınla ekrana gelen programı Neler Oluyor Hayatta’ ya, yeğeninin ölümüne neden olan hala Zerrin Kara ilk kez konuştu.

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İzmir’de 8 yaşındaki yeğeninin araçtan indiğini fark etmediğini iddia eden Zerrin Kara, bir kaza sonucu minik çocuğun üzerinden geçerek ölümüne neden olmuştu. Kazanın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından baba Adem Kara serbest bırakılan ablasının tutuklanmasını istedi.

O korkunç günü ilk kez Neler Oluyor Hayatta programına anlatan acılı hala Zerrin Kara “Kaza bu, oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? Ben arabada olmadığını fark ettikten sonra yüzü gülüyordu, çok şakacı bir çocuktu yine şaka yapıyor sandım ama kulağında kan vardı. Kimse sesimi duymadı. Otopark karanlıktı” dedi. Kazanın ardından kurtarma çabalarını da anlatan Kara, “Arabayı çalıştırmak için uğraştım, kilit ekranı çıktı aracı çalıştıramadım, kucağımda taşıdım, bağırdım, kimse sesimi duymadı, bir acil tıp uzmanı müdahale etti” şeklinde konuştu.

Baba Adem Kara’nın “ihmal var” iddialarına yanıt verirken gözyaşlarına boğulan Kara “Bakan bir insan neden öldürür çocuğu, hiçbir şey boşluğunu doldurmuyor” dedi. Zerrin Kara’nın Adem Kara hakkındaki iddiaları ise herkesi şaşkına çevirdi. “Eymen bende kalıyordu. Kardeşimin işi yok, bizden para istiyor. Eymen’in annesi yoğun bakımdayken Adem başkasıyla düğün yaptı, yıllarca eziyet etti, darp etti. Kanserden kaybettik, kısa bir süre sonra da Adem’in bir çocuğu oldu” dedi.

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#İzmir#Trafik#Kaza