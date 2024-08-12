×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de Yassıtepe Höyüğü'ndeki kazılarda 5 bin yıllık depo bulundu

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Yassıtepe Höyüğü#Arkeolojik Kazı
İzmirde Yassıtepe Höyüğündeki kazılarda 5 bin yıllık depo bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 10:57

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'ndeki kazılarda 5 bin yıllık depo olarak kullanıldığı belirlenen yapı bulundu. Depoda büyük küpler ve kaplar bulunduğuna dikkat çeken Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Depolara sıvı ya da başka tür maddeleri koyduklarını biliyoruz. Yoğun olarak topladıkları midyeleri de burada depoladıklarını ayrıca biliyoruz. Bu, depoyu günlük yaşamlarının yanı sıra ticari hayatta kullandıklarını da bize gösteriyor" dedi.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki kazı çalışmaları sürüyor. İzmir'in ilk insanlarının yaşadığı yerlerden Yassıtepe Höyüğü'yle ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Yeşilova Höyü'nün ikinci çalışma alanı olan Yassıtepe bölümündeyiz. Yassıtepe'yle hem kentin ilk köy yerleşimini hem de ilk şehir yerleşimini kazıyoruz. Bölgenin yaşamını anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Yassıtepe, kentin ticari hayatının en yoğun başladığı bir kale gibi. Burası, Troya yerleşimi gibi bir kalenin kurulduğu ve çevreyle de yoğun ticari faaliyetin yapıldığı bir yer" diye konuştu.

İzmirde Yassıtepe Höyüğündeki kazılarda 5 bin yıllık depo bulundu

Haberin Devamı

"GÜNLÜK YAŞAMIN VE TİCARİ HAYATIN NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yeşilova'da yapılan bu yılki kazılarda 5 bin yıllık depo olarak kullanılan bir alanı bulduklarını belirten Doç. Dr. Derin, "Yeşilova'da öncelikle yerleşim içindeki günlük yaşamın ve ticari hayatın ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Kazılarda depo bulduk. Bu depoda büyük küpler ve kaplar yer alıyor. Depolara sıvı ya da başka tür maddeleri koyduklarını biliyoruz. Yoğun olarak topladıkları midyeleri de burada depoladıklarını ayrıca biliyoruz. Bu, depoyu günlük yaşamlarının yanı sıra ticari hayatta kullandıklarını da bize gösteriyor" dedi.

İzmirde Yassıtepe Höyüğündeki kazılarda 5 bin yıllık depo bulundu

"TİCARETİN BAŞLADIĞINI KANITLADI"

Doç. Dr. Zafer Derin, iri küplerin içinde ve çömleklerde çoğunlukla üzüm ve incir gibi ürünlere ait depolamanın yapıldığını tespit ettiklerini belirtti. Doç. Dr. Derin, bu durumun 5 bin yıl önce bu ürünlere ait ticaretin başladığını kanıtladığını kaydetti. Aynı zamanda yoğun midye kabukları bulunmasının, midyeleri de ticaret ve beslenme için depoladıklarını bizlere gösterdiğini söyledi. Derin, "Bu alan, Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş, turizm için de gelecek vadeden bir merkezidir. Kapların içinde ve yerleşim içinde yapılacak analizlerle depolanan ürünlere ait yeni bilgiler elde edeceğiz" diye konuştu.

İzmirde Yassıtepe Höyüğündeki kazılarda 5 bin yıllık depo bulundu

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Yassıtepe Höyüğü#Arkeolojik Kazı

BAKMADAN GEÇME!