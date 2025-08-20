Maddi zorluk yaÅŸÄ±yordu... NeÅŸet ErtaÅŸ'Ä±n kardeÅŸine hemÅŸehrilerinden ev desteÄŸi

Haberin DevamÄ±

Poligon Mahallesi'nde yaklaÅŸÄ±k 9 yÄ±ldÄ±r yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren 66 yaÅŸÄ±ndaki Ali ErtaÅŸ'Ä±n ikamet ettiÄŸi apartmanÄ±n kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kapsamÄ±nda yÄ±kÄ±lmasÄ±na karar verildi.

Son zamanlarda maddi imkansÄ±zlÄ±klar yaÅŸayan ErtaÅŸ, bÃ¼tÃ§esine gÃ¶re uygun bir ev aramaya baÅŸladÄ±.

ErtaÅŸ'Ä±n ev aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen KÄ±rÅŸehirli hemÅŸehrileri duruma kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ± ve kendisi iÃ§in kiralÄ±k bir ev buldu.

Ali ErtaÅŸ, Konak ilÃ§esi AltÄ±ntaÅŸ Mahallesi'nde tutulan ve tÃ¼m masraflarÄ± karÅŸÄ±lanan yeni eve taÅŸÄ±nmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±.

ErtaÅŸ, gazetecilere kendisine destekte bulunan hayÄ±rseverlere teÅŸekkÃ¼r etti.

Memleketi KÄ±rÅŸehir'den birÃ§ok kiÅŸinin yardÄ±mda bulunmak iÃ§in aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErtaÅŸ, "GeniÅŸ bir ev bulamadÄ±k. KÄ±rÅŸehirliler geldi. 'Sana bir ev tutalÄ±m' dediler. SaÄŸ olsunlar. Yine de geniÅŸ bir ev arÄ±yorlar. BulduÄŸumuz an oraya geÃ§iÅŸ yapacaÄŸÄ±z. O zamana kadar idare ediyoruz." diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

Â

"BOZKIRIN TEZENESÄ°" Ä°LE OLAN ANILARINI UNUTAMIYOR

"BozkÄ±rÄ±n Tezenesi" olarak bilinen aÄŸabeyi NeÅŸet ErtaÅŸ ile olan anÄ±larÄ±na da deÄŸinen ErtaÅŸ, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bir konser olurdu. AÄŸabeyim, 'KardeÅŸim ÅŸu sazÄ± hazÄ±rla, gidelim' derdi. Ã‡oÄŸu zaman gittik. Ankara'dan veya baÅŸka yerden konser gelirdi. DÃ¼ÄŸÃ¼nler gelirdi. Birlikte giderdik. Evde, dÄ±ÅŸarÄ±da beraberdik. Birbirimize yardÄ±mcÄ± olurduk. O beni yormak istemezdi. Ben onu yormak istemezdim. Rahat rahat giderdik. YÄ±llarca rahmetli olana kadar beraber yaÅŸadÄ±k. Ä°zmir'de rahmetli oldu. Onu buradan aldÄ±k. KÄ±rÅŸehir'e gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k. Åžimdi orada gÃ¼nlÃ¼k 200-300 kiÅŸi mezarÄ±na gelip gidiyor. Ziyaret ediyorlar. Yani cenazesinde dahi geleni gideni Ã§ok. Ã–yle kendini sevdiren, saydÄ±ran, sayÄ±lan bir kiÅŸiydi. MÃ¼zikleri halen Ã§alÄ±nÄ±yor, sÃ¶yleniyor."