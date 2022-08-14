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İzmir'de 'yarım asırlık ağacın kesilmesi' tartışması! Bakan Kurum ve AK Partili Dağ tepki gösterdi

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#İzmir#Karşıyaka#Ağaç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 16:52

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun ortasında kalan yarım asırlık ağacın kesilmesi tepki çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı! İzmir’de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en ‘çevreci’ kendileri, ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar! Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam!” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise "Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık, anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de ağacın Orman Bölge Müdürlüğü'nün onayıyla kesilmek zorunda kalındığını açıkladı.

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Şemikler Mahallesi Ordu Bulvarı'ndaki çalışmalar sırasında yolun ortasında kalan yarım asırlık çam ağacı, belediye ekiplerince kesildi. 

BAKAN KURUM'DAN TEPKİ: İZMİR'DE BİR AĞACI KURTARAMAYIP KATLETMİŞLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çam ağacınının kesilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bakan Kurum, “Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı! İzmir’de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en ‘çevreci’ kendileri, ama iş icraata gelince ağaçlara ‘kıyıyorlar!’ Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam!” ifadelerini kullandı.

İzmirde yarım asırlık ağacın kesilmesi tartışması Bakan Kurum ve AK Partili Dağ tepki gösterdi

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AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DAĞ: YAZIKLAR OLSUN

O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da "Anladık hizmetten, icraat ve projeden bi habersiniz. Anladık ortaya elle tutulur, gözle görülür bir eser koyamıyorsunuz. Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık, anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun" dedi.

İzmirde yarım asırlık ağacın kesilmesi tartışması Bakan Kurum ve AK Partili Dağ tepki gösterdi

'AĞAÇ ZORUNLULUKTAN KESİLMİŞTİR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nce konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, "Şemikler 6286/8-6276 sokak arasında açılacak yolun ortasında kalan çam ağacının taşınmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Trafik güvenliği için Karşıyaka Belediyesi'nin başvurusu, Orman Bölge Müdürlüğü'nün onayının ardından ağaç zorunluluktan kesilmiştir" denildi.

İzmirde yarım asırlık ağacın kesilmesi tartışması Bakan Kurum ve AK Partili Dağ tepki gösterdi

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#İzmir#Karşıyaka#Ağaç

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