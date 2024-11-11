×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: İzmir'de yangın faciası! 5 kardeş hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Yangın#Elektrikli Soba
Son dakika haberi: İzmirde yangın faciası 5 kardeş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 22:27

İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, yaşları küçük 5 çocuk hayatını kaybetti.

Haberin Devamı


Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla dolarken, yangını fark eden mahalle sakinleri ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan Nefes, Peri, Akçan, Masal ve Aras Bulut Akcan adlı kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. 5 çocuğun da dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Yangın#Elektrikli Soba

BAKMADAN GEÇME!