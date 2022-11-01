İzmir'de yangın: Dumandan etkilenen genç yaşamını yitirdi

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Olay, saat 03.45 sıralarında Yaylacık Mahallesi 1020 sokaktaki iki katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olduğu ve özel bir hazır yemek firmasında kurye olarak çalıştığı öğrenilen Muhammed Acem Budak’ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Eve giren itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, Muhammed Acem Budak’ı hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Budak’ın öldüğü belirlendi. Dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği öğrenilen Budak’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.