İzmir’deki yangına müdahale sürüyor! Küle dönen alanlar böyle görüntülendi

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, gece saatlerinde kara ekiplerinin çalışması sayesinde azaldı. Günün ağarmasıyla beraber yangının tamamen kontrol altına alınması için hava müdahalesi yeniden başladı.
Buca'daki yangının dün akşam saat 18.00 sıralarında otoyol kenarında yanan bir araçtan ağaçlara sıçrayan alevler nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Ekipler alevlere hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale etti. Yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak ve 9 helikopter havadan çalışma yaparken, 139 kara aracı ve toplam 593 personel görev aldı. Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve emniyete ait TOMA araçları da alevlere müdahalede bulundu.
Gece saatlerinde karadan yürütülen çalışmalar sonucu alevlerin etkisini kaybettiği görülürken, yangını tamamen kontrol altına almak için günün ağarmasıyla beraber hava araçları yeniden çalışmalarına başladı.
İzmir Çevre yolundaki dün saat 18.00 sıralarında bir minibüste yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale durduruldu. Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçları gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.
Bugün, sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale yeniden başladı. Öte yandan, yerleşim yerlerinin çevresinde yanan alanlar, dronla görüntülendi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında minibüsün sahibi, sürücüsü ve gün içinde aracın egzoz bakımını yapan usta gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.