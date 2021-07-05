MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de yakalanan FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası Munise Gülen tutuklandı
GeriGündem İzmir'de yakalanan FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası Munise Gülen tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 05.07.2021 - 17:43 | Son Güncelleme:

İzmir'de yakalanan FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası Munise Gülen tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de yakalanan FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası Munise Gülen tutuklandı

İzmir'de düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Munise Gülen (28) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karabağlar ilçesinde yakalanan Gülen'in, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının, ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan Munise Gülen, Karabağlar'da gözaltına alınmıştı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülenin akrabası İzmirde yakalandı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi