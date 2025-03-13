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İzmir'de vatandaşların 'tünel' kâbusu! 'Gece uyurken seslere uyanıyoruz'

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#İzmir#Tünel#Konak
İzmirde vatandaşların tünel kâbusu Gece uyurken seslere uyanıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 16:40

Konak ilçesinde yapımı devam eden Onat Tüneli inşaatının olduğu bölgede bazı evlerde gözle görülür derecede derin çatlaklar oluştu. Çatlakların tünel kazısı sırasında yapılan patlatmalardan kaynaklandığını öne süren vatandaşlar evlerinde korkuyla oturduklarını ifade ediyor. Ege Üniversitesinin verdiği raporda ise binalarda oluşan çatlakların doğrudan tünel inşaatı ile ilgili olmadığı belirtiliyor.

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Konak ilçesi Atamer Mahallesi'nde Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayacak Onat Tüneli inşaatında, iddiaya göre kazı çalışmaları sırasında yapılan kontrollü patlatmalar nedeniyle bazı evlerde derin çatlaklar meydana geldi.

İzmirde vatandaşların tünel kâbusu Gece uyurken seslere uyanıyoruz

Özellikle 2613 ve 2581 Sokak'ın kesişiminde bulunan binalarda derin çatlaklar ve zemindeki yarılmalar dikkat çekerken, mahalle sakinleri tedirgin olduklarını ifade etti.

İzmirde vatandaşların tünel kâbusu Gece uyurken seslere uyanıyoruz

Sabah gürültüyle uyandığını ifade eden Aygül Kılıç, "Bomba patlıyor gibi ses geldi. Biz ne yapacağız? Çok zor durumdayız. İki engelli çocuğumla güvensiz binalarda yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok. Ben nereye gideyim? Yetkililer geliyor fakat bir şey değişmiyor" diye konuştu.

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İzmirde vatandaşların tünel kâbusu Gece uyurken seslere uyanıyoruz

"EVİMİZ YIKILDI YIKILACAK"

Konuyla ilgili yardım beklediklerini belirten mahalle sakini Ersan Kılıç da "Evimiz yıkıldı yıkılacak. Bize yardımcı olurlarsa seviniriz. Sürekli patlama sesleri geliyor. Gece uyurken seslere uyanıyoruz. Evimizin hali ortada" dedi.

İzmirde vatandaşların tünel kâbusu Gece uyurken seslere uyanıyoruz

"GİDECEK YERİMİZ YOK"

Evinin bahçesinde bulunan merdivenlerin çatladığını söyleyen Selahaddin Kılıç "Biz ne yapacağız? Evimiz başımıza yıkılacak. Korkudan evimizde oturamıyoruz. Başka gidecek yerimiz yok" ifadelerine yer verdi.

İzmirde vatandaşların tünel kâbusu Gece uyurken seslere uyanıyoruz

Sokaktaki parkelerde de yarılmalar olduğunu anlatan Fatma Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yollarımız havaya kalktı. Evlerimizde çatlaklar oluştu. Korkuyoruz. Kimse bize sahip çıkmıyor. Bu kadar insan nasıl kiraya çıksın? Evlerimiz mantar gibi yarılıyor."

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İzmirde vatandaşların tünel kâbusu Gece uyurken seslere uyanıyoruz

RAPORDA ‘ÇATLAMALARIN TÜNELLE İLGİSİ OLMADIĞI' BELİRTİLDİ

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden ulaşılan bilgiye göre, Ege Üniversitesinden alınan raporda binalarda oluşan çatlakların doğrudan tünel inşaatı ile ilgili olmadığı, bölgenin jeolojik yapısının süreklilik teşkil etmemesi (boşluklu zemin yapısı) ve hasar alan yapıların herhangi bir mühendislik hizmeti alınmadan yapılması nedenleriyle çatlakların olabileceği belirtildi.

İzmirde vatandaşların tünel kâbusu Gece uyurken seslere uyanıyoruz

Ayrıca bölgedeki 3 mahalleden 74 binayla ilgili şikayetin geldiği, 18'ine tahliye kararı verildiği, 6'sının satın alma süresinin tamamlandığı ve 2'sinin yıkımının yapıldığı açıklandı. Vatandaşların mağdur olmaması için de çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

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İzmirde vatandaşların tünel kâbusu Gece uyurken seslere uyanıyoruz

İzmirde vatandaşların tünel kâbusu Gece uyurken seslere uyanıyoruz

İzmirde vatandaşların tünel kâbusu Gece uyurken seslere uyanıyoruz

İzmirde vatandaşların tünel kâbusu Gece uyurken seslere uyanıyoruz

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#İzmir#Tünel#Konak

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