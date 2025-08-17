×
Gündem Haberleri

İzmir'de vatandaşları isyan ettiren manzara: O kadar alıştık ki bakmamaya çalışıyorum

#İzmir#Çöp Sorunu#Çöp Yığınları
Ağustos 17, 2025 15:02

İzmir'de toplanmayan çöpler cadde ve sokaklarda yığınlar oluşturdu. Vatandaşlar, sıcak havanın da etkisiyle kötü kokuya neden olan çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

İzmir'in Karşıyaka ve Buca ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde konteynerler ve çevresinde çöp yığınları oluştu. Biriken çöpler kaldırımlara ve yollara taştı. Vatandaşların, çöplerin, kötü koku, sinek ve böceklerin bölgede artmasına neden olduğunu ve toplanması gerektiğini dile getirdi.

"ARTIK BAKMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Karşıyaka’da yaşayan Duygu Özerginer (24), bölgede uzun süredir çöp sorunu yaşandığını söyleyerek, “O kadar alıştık ki bakmamaya çalışıyorum. Çöpün direkt karşısındaki apartmanda oturuyorum. Evden çıkınca böyle bir manzara ile karşılaşmak çok kötü oluyor. Diğer kötü yanı ise burası çocuk parkı ve çocuklar yazın hep burada oynuyorlar.

Çok fazla çöp kokusu da oluyor. Sadece burası değil, arka mahallelerde de çöpler birikiyor. Akşam çöpleri toplamak için görevliler geliyor ama daha önce birikip etrafa taşan çöplere hiç dokunmuyorlar. Bu durumdan oldukça rahatsız” dedi.

"BU DURUMDAN ÇOK ŞİKAYETÇİYİZ"

Buca’da yaşayan Oğuz Kayapınar (50) ise “Yaklaşık 3 aydır çöp sorunu var. Çöpler alınmıyor, alınsa dahi hepsi alınmıyor. Hayvanlar çöpleri parçalıyor. Kötü koku, çöp suları, kötü görüntü yayılıyor. Bu durumdan çok şikayetçiyiz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Çiğli'deki tesisin kapatılmasının ardından çöplerin Tire ilçesine taşındığını, bu nedenle çöp trafiğinin 2-3 gün sürdüğünü ve oluşan yığılmayı düzenlemeye çalıştıklarını açıkladı. (DHA)

 

