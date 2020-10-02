İzmir'de vatandaşlar Azerbaycan'a destek için toplandı

Ermenistan'ın işgal etmesine karşın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim savaşa dönüşürken, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İzmir'den de Azerbaycan'a birlik ve beraberlik mesajı verildi. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal etmesine tepki gösteren vatandaşlar, Azerbaycan'a destek vermek için İzmir'in simgesi olan tarihi Saat Kulesi ile Hükümet Konağı önünde bir araya geldi. Vatandaşlar ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayraklarını dalgalandırırken, Hükümet Konağı binasına Türk ve Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. Azerbaycan'a verilen birlik ve beraberlik mesajına İzmir'de oturan Azerbaycanlı vatandaşlar da katıldı. Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Asıf Kurban da meydanda açıklamalarda bulundu.

Kurban, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biliyorsunuz ki 30 yıldır Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgal altında tutmaktadır. Bu işgal yetmezmiş gibi devamlı Azerbaycan'ı tahrik etmekte, saldırılar yapmakta, sivil insanlarımızı katletmektedir. En son 27 Eylül günü bu saldırılarılardan birisini gerçekleştirdi. Artık Azerbaycan devleti yeter dedi. Tüm cephe boyu saldırı atağa geçti. İşgal altında olan topraklarımız, hak olan topraklarımızı azat etmek için atağa geçti. Bu çercevede özellikle Türkiye'den, Ukranya'dan, Pakistan gibi ülkelerden destek aldık. Türkiye'nin en yüksek düzeyde, sayın Cumhubaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanımız Hulisi Akar, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoglu ve diğer yetkililerin en yüksek düzeyde verdiği destekler bizlere moral olmuştur. Azerbaycan askeri, Azberbaycan milleti, devleti bu desteği gururla izlemekte ve memnun olmaktadır. Şunu belirtmek isteriz ki artık yeter diyoruz, hem halkımız artık yeter diyor, herkes seferber oldu. Bu haklı davamızda askere yazıldı, devletimiz güçlüdür, askeriylr güçlüdür, milletiyle güçlüdür, verilen desteklerle güçlüdür. İnşallah bu haklı davamızda Ermeni işgalinde olan topraklarımızı, azad edeceğiz. Zafer bizimledir diyoruz ve burdan da Türkiye'ye Türk halkına zaten biz bir milletiz herkese en yüksek tepede olan değerli insanlardan en aşağısına kadar herkese tüm millete teşekkür ediyoruz. Biz dün sayın valimizi ziyaret ettik. Sayın Valimizle beraber, büyükşehir belediye başkanı, İzmir Ticaret Odası Başkanımız, MÜSİAD İzmir Başkanı, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı ve Ticaret Borsası Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı hep beraber sağolsunlar Azerbaycana destek mesajı verdiler. Can Azerbaycan'nın yanındayız dediler ve devamında büyükşehir belediyesinin katkılarıyla İzmir Saat Kulesi, sağolsun İzmir Valiligimizin katkılarıyla sayın Yavuz Selim Beyin katkılarıyla gördüğünüz gibi arka planda valiliğimizde ilkkez böyle bir şey yaşanıyor ve bize gurur veriyor. Bir millet iki devlet ve bayraklarımız yansıtılmaktadır. İzmir'de yaşayan, dünyada yaşayan Azerbaycanlıları mutlu etmektedir, bu desteği verdikleri için"