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İzmir'de vahşet! Polis memuru, avukat nişanlısı Özge Penbegül'ü öldürüp intihar etti

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#İzmir#Kadın Cinayeti#Özge Penbegül
İzmirde vahşet Polis memuru, avukat nişanlısı Özge Penbegülü öldürüp intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 17:27

İzmir'in Menemen ilçesinde polis memuru Aykut Erol, 3 Ekim'de nişanlandığı avukat Özge Penbegül'ü tabancayla öldürüp, intihar etti.

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Olay, sabah saatlerinde, Tülbentli Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat Özge Penbegül ve 3 Ekim'de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Aykut Erol, yanındaki tabancayla Özge Penbegül'e ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Özge Penbegül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmirde vahşet Polis memuru, avukat nişanlısı Özge Penbegülü öldürüp intihar etti

Hakkari'de görev yaptığı bildirilen Erol da ambulansla kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#İzmir#Kadın Cinayeti#Özge Penbegül

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