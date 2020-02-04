İzmir’de vahşet! Hamile kadın ve oğlu evlerinde ölü bulundu

Olay, dün sabah saatlerinde 2 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Komşuları, Alahmed ailesinin oturduğu evden çocuk ağlama sesi geldiğini duyunca bir terslik olduğunu düşünüp eve gitti. Açık olan kapıdan içeri giren komşular ailenin 2 yaşındaki çocuklarının ağlarken, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi Manar Alahmed'i ise kanlar içinde bulundu. Diğer odada ise kadının oğlu Muhammed C. hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 6 yerinden bıçaklanan Manar Alahmed ile oğlunun öldüğü tespit edildi. Muhammed C.'nin, plastik kelepçeyle boğulduğu tespit edildi.

İncelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak 3 kişiyi gözaltına aldı.

Manar Alahmed'in inşaat işçisi olan eşinin olay sırasında işte olduğu belirtildi.

'ÇOK TEMİZ BİR AİLEYDİ'

Mahalle esnafından Ergün Dağ, yaşananlardan dolayı şaşkın olduklarını belirerek, "Çok düzgün ve temiz bir aileydi" ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Ölen kadının ağabeyi Suriyeli Ali Alahmet, gazetecilere yaptığı açıklamada, acı haberi alınca İstanbul'dan geldiğini söyledi.

Faillerin cezalandırılmasını istediğini anlatan Alahmet, "En kısa sürede bunun gerçekleştirileceğine inanıyorum. Ablam hamileydi. Eniştem yokken eve gelmişler. Hırsızlık amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Ablamın altınlarını ve telefonlarını almışlar." dedi.

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