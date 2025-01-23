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İzmir'de vahşet: Cezaevinden firar edip eşini katletti! Saklandığı dere yatağında yakalandı

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#İzmir#Karşıyaka#Kadın Cinayeti
İzmirde vahşet: Cezaevinden firar edip eşini katletti Saklandığı dere yatağında yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 10:56

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü Hasan Çırgı (26), eşi Melisa Çırgı'yı (25) bıçakla öldürüp kaçtı. Çeşitli suçlardan 48 suç kaydı bulunan Hasan Çırgı, saklandığı dere yatağında polis tarafından yakalandı. Katil zanlısı Hasan Çırgı, tutuklandı.

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Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7510 Sokak'ta meydana geldi. 'Silahla yağma' suçundan 24 yıl 9 ay 15 gün hüküm giyen Hasan Çırgı, cezasını çektiği Afyonkarahisar Açık Cezaevi'nden 21 Ocak'ta firar etti. İzmir'e gelen hükümlü, eşinin yanına gitti. Eşi Melisa Çırgı ile tartışan Hasan Çırgı, yanındaki bıçakla, 1 çocuk annesi eşini defalarca bıçakladı.

Hasan Çırgı, suç aletiyle kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melisa Çırgı'yı ambulansa özel hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çırgı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çırgı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İzmirde vahşet: Cezaevinden firar edip eşini katletti Saklandığı dere yatağında yakalandı

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SAKLANDIĞI DERE YATAĞINDA YAKALANDI

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede yapılan araştırmada Hasan Çırgı'nın bir dere yatağında saklandığı belirlendi. Derenin etrafını saran polis, şüpheliyi yakaladı.

'Kasten yaralama', 'Silahla yağma', 'Oto hırsızlığı', 'Konut dokunulmazlığının ihlali' olmak üzere 48 ayrı suç kaydı bulunan Hasan Çırgı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İzmirde vahşet: Cezaevinden firar edip eşini katletti Saklandığı dere yatağında yakalandı

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#İzmir#Karşıyaka#Kadın Cinayeti

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