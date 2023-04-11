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İzmir'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp eğlenmeye gitmiş

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#İzmir#Kadın Cinayeti#Zehra Kalmaz
İzmirde vahşet Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp eğlenmeye gitmiş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 17:13

İzmir'de İhsan Kalmaz (31), boşanma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz'ı (19) bıçaklayarak öldürdü. Polis merkezine gidip teslim olan Kalmaz, cinayetin ardından eğlence mekanına gidip eğlendiğini söyledi.

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Olay, Tarihi Kemeraltı Çarşısı 846 Sokak'taki bir iş hanının 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Bir fabrikada işçi olan İhsan Kalmaz, boşanma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz'ı konuşmak için dün akşam amcasına ait daireye çağırdı. İhsan Kalmaz, çıkan tartışmada eşini karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Kalmaz, hayatını kaybetti.

Bugün saat 10.30 sıralarında Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne giden Kalmaz, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine adrese giden polis, Zehra Kalmaz’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Zehra Kalmaz'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk ifadesinde, eşini öldürdükten sonra bir eğlence mekanına giderek eğlendiğini belirten İhsan Kalmaz'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#İzmir#Kadın Cinayeti#Zehra Kalmaz

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