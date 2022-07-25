Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de vahşet! Aldatıldığını düşünen kişi genç adamı defalarca bıçakladı

#İzmir#Buca#Cinayet
İzmirde vahşet Aldatıldığını düşünen kişi genç adamı defalarca bıçakladı

İzmir'in Buca İlçesi'nde bir kişi, karısı ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü genci defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından Konak ilçesinde yakalandı.

Haberin Devamı

İzmir'in Buca İlçesi'nde iki katlı bir binada meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Hamdo A., karısı ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü yabancı uyruklu Abdulkerim Salih'i (18) karısı ile evde olduğunu öğrenerek eve geldi. Abdulkerim Salih'i gören Hamdo A. ile genç arasında tartışma çıktı. Bu esnada Hamdo A.'nın karısı kaçarak evden uzaklaşırken, ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hamdo A., yanındaki bıçakla Abdulkerim Salih'i vücudunun değişik yerlerinden defalarca bıçaklayarak evden çıktı. Kavga seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düşerken, sağlık ekipleri Abdulkerim Salih'in hayatını kaybettiğini belirledi. Salih'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise, Konak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de cinayetin meydana geldiği ev ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Buca#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası Elon Musk ve Sergey Brinin arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası! Elon Musk ve Sergey Brin'in arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor?

#Elon Musk
BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı? Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu?

#Covid
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası Elon Musk ve Sergey Brinin arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası! Elon Musk ve Sergey Brin'in arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor?

#Elon Musk
BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı? Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu?

#Covid
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık