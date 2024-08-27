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Kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürüp kendini yaraladı

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#Cinayet#Son Dakika#İzmir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 11:10

İzmir'in Bornova ilçesinde Vesih Şimşek (45), tabancayla 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu. Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek yaşamını yitirdi, Vesih ile Hiranur Şimşek ağır yaralandı.

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Olay, sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesih Şimşek, çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe getirdi.

Kan donduran olay 3 çocuğunu öldürüp kendini yaraladı

Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti. Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.

Kan donduran olay 3 çocuğunu öldürüp kendini yaraladı

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3 ÇOCUK ÖLDÜ, BABA VE 1 ÇOCUĞU YARALI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Vesih ve Hiranur Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kan donduran olay 3 çocuğunu öldürüp kendini yaraladı

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#Cinayet#Son Dakika#İzmir

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