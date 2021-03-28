MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de üzücü olay! Saniye saniye kaydedildi
GeriGündem İzmir'de üzücü olay! Saniye saniye kaydedildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Tolga TAHÇI – Orçun BAŞER / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 28.03.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

İzmir'de üzücü olay! Saniye saniye kaydedildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de üzücü olay! Saniye saniye kaydedildi

İzmir'de 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında binanın çatısında bulunan kedi aşağıya düştü. Olayı gören çevredekiler kediyi bölgedeki bir veterinere götürdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Kentte geçtiğimiz ekim ayında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremden etkilenen ve yıkım kararı olan binalar yıkılmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Mansuroğlu mahallesi 286 sokakta bulunan bir binanın yıkım çalışması sırasında binanın çatısına çıkan bir kedi kepçe darbesinin ardından aşağıya düşerken, olayı gören çevredekiler kediyi bölgedeki bir veterinere götürdü.

İzmirde üzücü olay Saniye saniye kaydedildi

Tedavi altına alınan kediye serum bağlandığı, damağındaki yarığın dikildiği belirtilirken, durumunun kritik olduğu öğrenildi. O anlar bir vatandaş kamerasında kaydedildi. Görüntülerde, binanın en üst katı yıkıldıktan sonra kedinin aşağıya düştüğü görüldü.

Kanlar içinde inlerken çöplükte bulunmuştu… İşte mucize değişim
Kanlar içinde inlerken çöplükte bulunmuştu… İşte mucize değişim

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi