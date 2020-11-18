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Davut CAN- Orçun BAŞER/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 12:09 | Son Güncelleme:

İzmir'de uyuyakalan pastane sahibinin telefonunun çalındığı o anlar kamerada

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İzmir'de uyuyakalan pastane sahibinin telefonunun çalındığı o anlar kamerada
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İzmir'in Konak ilçesinde, sandalyede uyuyakalan pastane sahibinin cep telefonu çalındı. Polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden cep telefonunun içeri yalınayak girerek çaldığı belirlenen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Konak'ın Basmane semtindeki bir pastaneye, dün saat 04.00 sıralarında yalına ayak gelen kişi, iş yeri sahibinin sandalyede uyuyakaldığını fark edince, masanın üzerindeki cep telefonunu çalıp, uzaklaştı. Uyandığında cep telefonunun bıraktığı yerde bulamayan pastane sahibi, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyince durumu fark edip, polise şikayetçi oldu. Görüntülerde, üzerinde mont olan, ayakkabısız bir kişinin sessizce içeri girip, iş yeri sahibinin önünde bir an durakladıktan sonra, uyuduğundan emin olup masa üzerindeki telefonu alarak uzaklaştığı görüldü. Polis, eşgalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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