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Gündem
Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 12:47 | Son Güncelleme:

İzmir'de uyuşturucuya 2 gözaltı

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İzmir'de uyuşturucuya 2 gözaltı

İZMİR'in Bayındır ve Kiraz ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1.5 kilogram kubar esrar, 187 kök kenevir ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 9 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Bayındır ve Kiraz İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Bayındır'ın Sarıyurt Mahallesi ile Kiraz'ın Karabolu Mahallesi'nde tespit edilen evlere düzenlenen operasyonda 1.5 kilogram kubar esrar, 187 kök kenevir, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 9 fişek ele geçirildi. S.U ve N.K. adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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