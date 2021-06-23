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Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.06.2021 - 01:44 | Son Güncelleme:

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon; 11 kişi gözaltına alındı

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İzmir’de, jandarma ekiplerince 14- 21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1966 kök hint keneviri, 11 kilogram esrar ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 14- 21 Haziran tarihleri arasında; Buca, Beydağ, Karabağlar, Tire, Torbalı, Ödemiş, Menderes, Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı, drone destekli operasyonlarda 1966 kök hint keneviri, 11 kilogram kubar esrar, 21 adet uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

 

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