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AA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 00:27 | Son Güncelleme:

İzmir'de uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı

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İzmir'de uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen kişi tutuklandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.G'nin ilçeye uyuşturucu satmak için geldiğini tespit etti.

Ekiplerin şüphelinin kaldığı otel odasına operasyonunda, 55 gram kokain, 25 gram esrar, 2 şişe amonyak ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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