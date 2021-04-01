İzmir’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapma ve kullanma suçundan çok sayıda kaydı olan A.A'yı takibe aldı.
A.A'nın uyuşturucu ticareti yapmak için 5 kişi ile bir arsada buluşacağını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda, 840 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. (28) ve E.D. (31) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan polis ekipleri, kaçan A.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
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