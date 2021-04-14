İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Menderes, Seferihisar ve Buca ilçelerindeki 22 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Dedektör köpeğin de katıldığı aramalarda, 802 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 2 tabanca ile 12 mermi ele geçirildi.

Zanlılar, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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