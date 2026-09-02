İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Evde 80 kilo skunkla yakalanan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde narkotik polisinin bir adrese düzenlediği operasyonda 80 kilo 463 gram skunk ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Yüklü miktardaki uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karşıyaka'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı.
Çalışmalar kapsamında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 80 kilo 463 gram skunk ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.