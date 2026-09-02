×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Evde 80 kilo skunkla yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Uyuşturucu#Skunk
İzmirde uyuşturucu operasyonu: Evde 80 kilo skunkla yakalanan şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 17:13

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde narkotik polisinin bir adrese düzenlediği operasyonda 80 kilo 463 gram skunk ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Yüklü miktardaki uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karşıyaka'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı.

Çalışmalar kapsamında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 80 kilo 463 gram skunk ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gözden KaçmasınSakaryada besihane görünümlü kaçak sigara fabrikasına baskın: 1 gözaltıSakarya'da besihane görünümlü kaçak sigara fabrikasına baskın: 1 gözaltıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Uyuşturucu#Skunk

BAKMADAN GEÇME!