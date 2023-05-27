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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 52 şüpheli tutuklandı

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#Uyuşturucu#Operasyon#İzmir
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 52 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 10:03

İzmir'in 4 farklı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli tutuklandı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle Aliağa, Bergama, Menemen, Torbalı’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri takibe aldı. 3 aylık süren çalışmaların ardından 200 ekip, 5 özel harekat ekibi olmak üzere 550 personel ile operasyon düzenlendi.

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 52 şüpheli tutuklandı

1 polis helikopterinin havadan destek verdiği, 10 narkotik köpeğin kullanıldığı operasyonda; 3 bin 750 gram metamfetamin, 650 gram esrar, 4 bin 737 sentetik hap, 115 uyuşturucu hap, 62 kök Hint keneviri, 4 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca 19 ruhsatsız tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler, 2 av tüfeği ve 40 fişek ile 52 sikke de operasyon kapsamında ele geçirildi.

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operasyon kapsamında 52 kişi tutuklanırken, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Uyuşturucu#Operasyon#İzmir

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